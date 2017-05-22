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Информация об агентстве
НБУ сохранил объем ОВГЗ в своем портфеле на 377,9 млрд гривен, банки увеличили на 325 млн до 280,2 млрд гривен 22 мая
13:37 22.05.2017 |
Национальный банк сохранил объем облигаций внутреннего государственного займа в своем портфеле на уровне 377,915 млрд гривен 22 мая, банки увеличили на 325,12 млн гривен до 280,153 млрд гривен.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов 22 мая уменьшился на 4,76 млн гривен до 5,284 млрд гривен, в собственности других владельцев уменьшился на 37,81 млн гривен до 21,993 млрд гривен.
Объем ОВГЗ в обращении в целом, по данным Нацбанка, 22 мая увеличился на 282,55 млн гривен до 685,345 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, Нацбанк ежедневно публикует данные об объеме гособлигаций, находящихся в собственности тех или иных владельцев.
ОВГЗ, находящиеся в обращении по сумме основного долга, млн гривен:
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Другие
|Нерезиденты
|на 10.05
|688596,94
|377914,69
|283242,88
|22127,00
|5312,37
|на 11.05
|688354,69
|377914,69
|283009,29
|22129,05
|5301,66
|на 12.05
|688241,66
|377914,69
|283006,87
|22023,82
|5296,27
|на 13.05
|688424,27
|377914,69
|283022,94
|22181,28
|5305,36
|на 15.05
|688424,27
|377914,69
|283029,03
|22175,19
|5305,36
|на 16.05
|688450,98
|377914,69
|282940,27
|22291,13
|5304,88
|на 17.05
|688333,40
|377914,69
|282863,92
|22257,62
|5297,17
|на 18.05
|684496,79
|377914,69
|279716,24
|21572,14
|5293,72
|на 19.05
|685063,04
|377914,69
|279828,34
|22031,10
|5288,91
|на 22.05
|685345,59
|377914,69
|280153,46
|21993,29
|5284,15
Официальный курс НБУ на 22 мая- 26,369659 грн/$1.
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