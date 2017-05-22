НБУ сохранил объем ОВГЗ в своем портфеле на 377,9 млрд гривен, банки увеличили на 325 млн до 280,2 млрд гривен 22 мая

Национальный банк сохранил объем облигаций внутреннего государственного займа в своем портфеле на уровне 377,915 млрд гривен 22 мая, банки увеличили на 325,12 млн гривен до 280,153 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов 22 мая уменьшился на 4,76 млн гривен до 5,284 млрд гривен, в собственности других владельцев уменьшился на 37,81 млн гривен до 21,993 млрд гривен.

Объем ОВГЗ в обращении в целом, по данным Нацбанка, 22 мая увеличился на 282,55 млн гривен до 685,345 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, Нацбанк ежедневно публикует данные об объеме гособлигаций, находящихся в собственности тех или иных владельцев.

ОВГЗ, находящиеся в обращении по сумме основного долга, млн гривен:



Дата Всего НБУ Банки Другие Нерезиденты на 10.05 688596,94 377914,69 283242,88 22127,00 5312,37 на 11.05 688354,69 377914,69 283009,29 22129,05 5301,66 на 12.05 688241,66 377914,69 283006,87 22023,82 5296,27 на 13.05 688424,27 377914,69 283022,94 22181,28 5305,36 на 15.05 688424,27 377914,69 283029,03 22175,19 5305,36 на 16.05 688450,98 377914,69 282940,27 22291,13 5304,88 на 17.05 688333,40 377914,69 282863,92 22257,62 5297,17 на 18.05 684496,79 377914,69 279716,24 21572,14 5293,72 на 19.05 685063,04 377914,69 279828,34 22031,10 5288,91 на 22.05 685345,59 377914,69 280153,46 21993,29 5284,15

Официальный курс НБУ на 22 мая- 26,369659 грн/$1.

