Остатки средств на корсчетах банков 22 мая

Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|17 мая
|43109.0
|18 мая
|47889.6
|19 мая
|46911.7
|22 мая
|43212.2
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 22 мая– 26,369659 грн/$1.
Топливно-энергетический комплекс
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Информация об агентстве
12:32 22.05.2017 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|17 мая
|43109.0
|18 мая
|47889.6
|19 мая
|46911.7
|22 мая
|43212.2
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 22 мая– 26,369659 грн/$1.
|
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