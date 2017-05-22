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Объем торгов долларом на межбанке 19 мая увеличился на $39,7 млн до $170,6 млн
10:05 22.05.2017 |
В пятницу, 19 мая, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 39,7 млн долларов по сравнению с 18 мая до 170,6 млн долларов.
Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 42,1 млн долларов по сравнению с 18 мая до 209,7 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в апреле объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке (межбанк) уменьшился на 15%, или на 964,8 млн долларов до 5,464 млрд долларов по сравнению с мартом.
Курс доллара на межбанке после снижения в четверг на 2 коп., в пятницу опустился на 3 коп. до 26,37 UAH/USD.
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