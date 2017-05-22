Стоимость золота снижается 22 мая на фоне укрепления курса американской валюты

Стоимость золота слегка опускается в понедельник на фоне роста курса доллара к мировым валютам, ранее в ходе торгов пятницы доллар дешевел до минимума с ноября 2016 года из-за обеспокоенности трейдеров по поводу политики президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.27 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,70 доллара, или на 0,06% - до 1252,90 доллара за тройскую унцию. Стоимость июльского фьючерса на серебро росла на 0,53% - до 16,885 доллара за унцию.

Трейдеры реагируют на динамику курса американской валюты в понедельник. Так, по состоянию на 8.28 мск индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,16%, до 97,28 пункта. В ходе торгов пятницы индекс доллара достигал минимальной отметки в 97,08 пункта, что стало минимумом с ноября 2016 года. Укрепление американской валюты, как правило, отрицательно отражается на цене золота, делая покупку драгметалла дороже для инвесторов, владеющих другой валютой.

Динамика курса доллара спровоцирована неуверенностью трейдеров относительно экономической политики Дональда Трампа. Так, беспокойство вызвало увольнение Трампом главы ФБР Джеймса Коми и якобы просьбы президента бывшему главе ФБР прекратить расследование в отношении бывшего помощника президента по нацбезопасности Майкла Флинна. Коми вел расследование в отношении Трампа на предмет предполагаемых "связей с Россией", которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле.

Кроме того, газета Washington Post выступила с утверждением, что Трамп ранее на встрече в Белом доме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым рассказал некую информацию, которая "подвергла риску критически важный источник разведывательной информации" по группировке "Исламское государство" (запрещена в РФ). В Белом доме заявили, что публикация является лживой.

Сдерживает снижение цены на золото сохраняющаяся напряженность вокруг США. Политическая неопределенность поддерживает спрос на надежные активы, к которым традиционно относится золото. "Мы наблюдаем сохранение (стоимости - ред.) золота на уровне выше 1250 долларов за унцию в краткосрочной перспективе, а также (существует - ред.) вероятность роста (цены на золото - ред.) выше отметки в 1300 долларов за унцию в случае ухудшения политической ситуации в США", - передает издание The Wall Street Journal слова экспертов банка ANZ.