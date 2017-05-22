Доллар дорожает к мировым валютам 22 мая после достижения минимума с ноября 2016 г

Курс доллара увеличивается к иене и евро в понедельник утром после достижения минимума с ноября 2016 года в ходе торгов пятницы, вызванного неопределенностью, связанной с политикой президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.25 EET индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,16%, до 97,29 пункта. В ходе торгов пятницы индекс доллара достигал минимальной отметки в 97,08 пункта, что стало минимумом с ноября 2016 года. Курс доллара к иене увеличивался до 111,47 иены за доллар со 111,26 иены на прошлых торгах, курс евро к доллару опускался до 1,1192 доллара за евро с 1,1207 доллара за евро на предыдущем закрытии.

Снижение курса доллара в пятницу вызвано неуверенностью трейдеров относительно вероятности выполнения Дональдом Трампом своих предвыборных обещаний, которые включают ряд экономических реформ. Так, беспокойство вызвало увольнение Трампом главы ФБР Джеймса Коми и якобы просьбы президента бывшему главе ФБР прекратить расследование в отношении бывшего помощника президента по нацбезопасности Майкла Флинна. Коми вел расследование в отношении Трампа на предмет предполагаемых "связей с Россией", которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле.

Кроме того, газета Washington Post выступила с утверждением, что Трамп ранее на встрече в Белом доме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым рассказал некую информацию, которая "подвергла риску критически важный источник разведывательной информации" по группировке "Исламское государство" (запрещена в РФ). В Белом доме заявили, что публикация является лживой.

По мнению старшего рыночного экономиста в Sumitomo Mitsui Trust Аяко Серу (Ayako Sera), которое приводит агентство Рейтер, главным фактором для рынков остается ослабление доллара в связи с политической ситуацией в США, а также недавнее укрепление евро. Эксперт также оценивает вероятность роста курса японской валюты в случае эскалации ситуации с Северной Кореей. КНДР осуществила пуск баллистической ракеты в воскресенье с западного побережья из района Пукчхан провинции Пхенан-Намдо.