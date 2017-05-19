Депозитные ставки для физлиц 19.05.17

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Депозитные ставки для физлиц 19.05.17

18:56 19.05.2017 |

Финансы

Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 19 мая 2017г.
Период UAH USD EUR
 18.05.1719.05.1718.05.1719.05.1718.05.1719.05.17
3 месяца 14.55 14.55 2.98 2.98 2.02 2.02
6 месяцев 15.32 15.32 3.62 3.62 2.62 2.62
9 месяцев 14.86 14.86 3.91 3.91 2.68 2.68
12 месяцев 15.79 15.79 4.34 4.34 3.40 3.40

Источник: НБУ.

Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

ПО РУБРИКАМ

19.05 В по­след­ний день упла­ты квар­таль­но­го на­ло­га на при­быль экс­пор­те­ры за­ли­ли меж­банк дол­ла­ром

19.05 Де­по­зит­ные став­ки для физ­лиц 19.05.17

19.05 Ры­нок ак­ций Укра­и­ны за­вер­шил тор­ги в пят­ни­цу уме­рен­ным сни­же­ни­ем

19.05 Дол­лар про­дол­жа­ет де­ше­веть к ос­нов­ным ва­лю­там, фунт вер­нул­ся на уро­вень $1,3

19.05 Ре­зуль­та­ты тор­гов на меж­бан­ке 19.05.2017

19.05 Курс бит­кой­на впер­вые пре­вы­сил $1900, ка­пи­та­ли­за­ция рын­ка за не­де­лю вы­рос­ла на $4 млрд

19.05 Кур­сы ва­лют по кар­точ­ным опе­ра­ци­ям на 19.05.17

19.05 Ин­декс меж­бан­ков­ских ста­вок по блан­ко­вым кре­ди­там и де­по­зи­там 18.05.2017

19.05 Ази­ат­ские фон­до­вые ин­дек­сы в ос­нов­ном вы­рос­ли 19 мая, ак­ции Takata взле­те­ли в цене на 20%

19.05 Остат­ки средств на кор­с­че­тах бан­ков 19.05.17

19.05 НБУ ку­пил $30,6 млн на аук­ци­оне в пят­ни­цу при пред­ло­же­нии $38,1 млн

19.05 НБУ со­хра­нил объ­ем ОВГЗ в сво­ем порт­фе­ле на 377,9 млрд гри­вен, бан­ки уве­ли­чи­ли на 112 млн до 279,8 млрд гри­вен 19 мая

19.05 Яро­слав­ский го­тов ку­пить у рос­си­ян Про­мин­вест­банк

19.05 НБУ про­дал 18 мая бан­кам де­по­зит­ные сер­ти­фи­ка­ты на 7 962 млн гри­вен

19.05 18 мая объ­ем тор­гов дол­ла­ром на меж­бан­ке умень­шил­ся на $36,4 млн до $130,9 млн

• дальше…

19.05 Поль­ская PGNIG тре­бу­ет оштра­фо­вать Га­з­пром на 10% обо­ро­та

19.05 Ве­дом­ство На­са­ли­ка за­бра­ло у Кур­чен­ко пе­ре­вал­ку сжи­жен­но­го га­за

19.05 Нефть за­вер­ша­ет не­де­лю в плю­се, Brent тор­гу­ет­ся у $53,5 за бар­рель

19.05 Ка­б­мин по­дал кас­са­цию в Выс­ший суд по де­лу Юзов­ской пло­ща­ди

19.05 Выс­ший спец­суд оста­но­вил вы­пол­не­ние ре­ше­ния су­да о взыс­ка­нии с ОПЗ $193 млн дол­га пе­ред Ostchem - ФГИ

19.05 Обо­рот роз­нич­ной тор­гов­ли Укра­и­ны в ян­ва­ре-ап­ре­ле вы­рос на 5,8% - Гос­стат

19.05 19 мая сто­и­мость ав­то­га­за сни­зи­лась на ря­де ре­гио­наль­ных стан­ций круп­ных опе­ра­то­ров

19.05 В ян­ва­ре-ап­ре­ле Укра­и­на уве­ли­чи­ла до­бы­чу га­за на 0,6% до 6,5 млрд куб. м

19.05 Укра­и­на вве­ла ан­ти­дем­пин­го­вые по­шли­ны на рос­сий­ские удоб­ре­ния

19.05 Минэнер­го­уг­ля при­зы­ва­ет кон­фис­ко­вы­вать уголь с ок­ку­пи­ро­ван­но­го Дон­бас­са

• дальше…

19.05 G2. Ко­гда рос­си­я­нам рас­ска­жут, что в подъ­ез­дах га­дят Трамп с Си Цзинь­пи­ном

19.05 Ин­декс гло­баль­ной "хрупкости": мир все еще ста­би­лен

19.05 Вла­сти Кры­ма хо­тят изы­мать вы­дан­ные укра­ин­ски­ми го­сор­га­на­ми зем­ли

19.05 США на­ча­ли про­цесс пе­ре­смот­ра тор­го­во­го со­гла­ше­ния с Ка­на­дой и Мек­си­кой

19.05 Вер­хов­ный суд Бра­зи­лии раз­ре­шил рас­сле­до­ва­ние в от­но­ше­нии пре­зи­ден­та стра­ны

19.05 Трамп-бол­тун, или По­че­му длин­ный язык не вре­дит пре­зи­ден­ту США

19.05 Удаст­ся ли об­ви­нить До­наль­да Трам­па в пре­пят­ство­ва­нии пра­во­су­дию?

19.05 Кто та­кой спе­ци­аль­ный про­ку­рор Ро­берт Мюл­лер и что он мо­жет

19.05 Пар­ла­мент Гре­ции под­дер­жал но­вый па­кет мер жест­кой эко­но­мии

19.05 Се­нат Ка­на­ды одоб­рил со­гла­ше­ние о ЗСТ с Укра­и­ной

18.05 Ко­а­ли­ция во гла­ве с США на­нес­ла авиа­удар по сто­рон­ни­кам Аса­да

18.05 Как бес­плат­ная ме­ди­ци­на в Мол­да­вии ста­но­вит­ся плат­ной

18.05 Ки­тай пер­вым в ми­ре до­был "го­рю­чий лёд" с мор­ско­го дна

18.05 Ве­ли­ко­бри­та­ния со­гла­си­лась на со­зда­ние во­ен­но­го ко­манд­но­го цен­тра ЕС

18.05 Си­лу­а­нов: Ре­зерв­ный фонд Рос­сии в 2017 г бу­дет ис­чер­пан, нач­нет­ся ис­поль­зо­ва­ние ФНБ

• дальше…

19.05 Но­вую вет­ку мет­ро в Ки­е­ве по­стро­ит ки­тай­ский кон­сор­ци­ум - КГГА

18.05 Град­со­вет Ки­е­ва вы­брал про­ект раз­вяз­ки на Шу­ляв­ке со сно­сом "Большевика"

16.05 Укра­ин­цы с пас­пор­та­ми РФ не смо­гут вос­поль­зо­вать­ся без­ви­зо­вым ре­жи­мом с ЕС

12.05 Ко­ли­че­ство мил­ли­о­не­ров в Укра­ине за 2016г со­кра­ти­лось по­чти на чет­верть

11.05 Вме­сто "Воз­душ­но­го экспресса" Оме­лян пред­ла­га­ет по­стро­ить мет­ро до Бор­испо­ля

10.05 В Ки­е­ве от­ка­жут­ся от хло­ри­ро­ва­ния во­ды

05.05 Ки­ев­ляне от­ка­зы­ва­ют­ся от арен­ды за­го­род­ных до­мов

04.05 Об­зор цен на вто­рич­ном рын­ке жи­лой не­дви­жи­мо­сти Ки­е­ва: ап­рель 2017 г.

04.05 Об­зор рын­ка но­востро­ек Ки­е­ва: ап­рель 2017 г.

03.05 Гос­а­виа­служ­ба Укра­и­ны пред­ла­га­ет вве­сти ре­ги­стра­цию всех бес­пи­лот­ни­ков мас­сой свы­ше 250г

03.05 В Укра­ине вво­дит­ся плат­ная ат­те­ста­ция на зна­ние укра­ин­ско­го язы­ка пре­тен­ден­тов на гос­служ­бу

03.05 Укра­и­на под­ня­лась на 30 по­зи­ций в рей­тин­ге от­кры­то­сти дан­ных

28.04 Ко­гда нач­нет­ся го­ря­чая вой­на меж­ду вет­вя­ми вла­сти на Ки­ев­щине

27.04 Стро­и­тель­ство мет­ро на Тро­е­щи­ну обой­дет­ся в €370 млн при пол­ной го­тов­но­сти По­доль­ско­го мо­ста

27.04 Ра­бо­та ки­ев­ско­го мет­ро­по­ли­те­на мо­жет быть па­ра­ли­зо­ва­на: сче­та аре­сто­ва­ны, ва­го­ны в за­ло­ге. Ки­ев­со­вет на­де­ет­ся на по­мощь СНБО

• дальше…

19.05 ЕС: бло­ки­ров­ка соц­се­тей это во­прос нац­без­опас­но­сти, но не за­бы­вай­те о сво­бо­де сло­ва

19.05 Лу­цен­ко: под­го­тов­ле­ны пред­став­ле­ния в Ра­ду о сня­тии не­при­кос­но­вен­но­сти с нар­де­пов Бо­бо­ва, Дей­дея и Ло­зо­во­го

19.05 Би­ат­лон по-на­тов­ски. По­че­му пред­по­след­нее ме­сто в Tank Challenge — это по­бе­да

19.05 За­чем "еврооптимист" Ле­щен­ко за­щи­ща­ет рос­сий­ский биз­нес

19.05 К че­му мо­жет при­ве­сти обостре­ние под Пес­ка­ми

18.05 Ра­да от­ка­за­лась ре­ко­мен­до­вать СНБО вве­сти санк­ции про­тив Яну­ко­ви­ча, Аза­ро­ва и еще 19 лиц

18.05 Бои под До­нец­ком. ВСУ на­кры­ли вра­же­скую по­зи­цию в Спар­та­ке

18.05 К че­му при­нуж­да­ют Ах­ме­то­ва

18.05 На­сколь­ко ре­аль­на угро­за про­дви­же­ния бо­е­ви­ков в Ма­ри­у­поль

17.05 Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell на­ча­ли бло­ки­ров­ку по­пав­ших под санк­ции рос­сий­ских сай­тов

17.05 ЕС под­пи­сал без­ви­зо­вый ре­жим для Укра­и­ны

17.05 Скре­пы — в ка­та­ком­бы! УПЦ МП за­ста­вят клей­мить се­па­ра­ти­стов

17.05 Штраф за на­ру­ше­ние ре­ше­ния о бло­ки­ров­ке санк­ци­он­ных сай­тов со­ста­вит от 50 до 200 не­об­ла­га­е­мых ми­ни­му­мов, - НКРСИ

17.05 Поль­зо­ва­ние си­сте­мой 1С не за­пре­ща­ет­ся, но мо­жет стать по­во­дом для ин­те­ре­са со сто­ро­ны пра­во­охра­ни­тель­ных ор­га­нов, - юрист

17.05 Бой под Ав­де­ев­кой. ВСУ уда­ри­ли по важ­но­му опор­ни­ку бо­е­ви­ков

• дальше…

19.05 BlackBerry по­мо­жет за­щи­тить "умные" ав­то­мо­би­ли от ки­бе­р­атак

19.05 Вой­на с КНДР гро­зит по­до­ро­жа­ни­ем смарт­фо­нов

19.05 Skoda пред­ста­ви­ла но­вую мо­дель - ком­пакт­ный крос­со­вер Karoq

18.05 Как стать бо­га­тым? 7 со­ве­тов от мил­ли­о­не­ров

18.05 Спо­соб­ное предот­вра­тить ата­ки WannaCry об­нов­ле­ние для Windows XP бы­ло го­то­во еще в фев­ра­ле

18.05 Google Lens — при­ло­же­ние, спо­соб­ное опре­де­лять, что за объ­ект на­хо­дит­ся пе­ред ка­ме­рой смарт­фо­на

18.05 Google во вто­рой раз пред­ста­ви­ла ОС Android O

18.05 Volvo на­ча­ла ис­пы­та­ния бес­пи­лот­ных му­со­ро­во­зов

18.05 Fiat по­ка­зал за­ме­ну Punto

18.05 Ев­ро­ко­мис­сия оштра­фо­ва­ла Facebook на 110 млн ев­ро за со­кры­тие ин­фор­ма­ции по сдел­ке с WhatsApp

17.05 Что хо­ро­ше­го мо­жет быть в том, чтобы во все­услы­ша­ние за­яв­лять о сво­их са­мых ужас­ных про­ва­лах и про­ма­хах?

17.05 Флаг­ман­ский смарт­фон HTC U11 пред­став­лен офи­ци­аль­но: Android 7.1, мно­го­слой­ный стек­лян­ный кор­пус и пе­ре­до­вая ка­ме­ра

17.05 HP пред­ста­ви­ла ком­пью­тер с круп­ней­шим объ­е­мом па­мя­ти

17.05 Фран­ция оштра­фо­ва­ла Facebook за зло­упо­треб­ле­ние дан­ны­ми поль­зо­ва­те­лей

16.05 SpaceX до­ста­ви­ла на ор­би­ту один из круп­ней­ших спут­ни­ков свя­зи

• дальше…

18.05 Как стать бо­га­тым? 7 со­ве­тов от мил­ли­о­не­ров

17.05 Что хо­ро­ше­го мо­жет быть в том, чтобы во все­услы­ша­ние за­яв­лять о сво­их са­мых ужас­ных про­ва­лах и про­ма­хах?

16.05 Сау­на, пинг-понг, га­мак: ка­ким дол­жен быть совре­мен­ный офис?

16.05 Не­хват­ка ра­бо­чей си­лы по­буж­да­ет да­же не­боль­шие япон­ские ком­па­нии за­ку­пать ро­бо­тов

16.05 SpaceX ком­пен­си­ру­ет со­труд­ни­кам $4 млн за от­сут­ствие пе­ре­ры­вов

15.05 Что ме­ша­ет мо­ло­дым на­чаль­ни­кам за­во­е­вать до­ве­рие под­чи­нен­ных

11.05 Bloomberg на­звал са­мых вы­со­ко­опла­чи­ва­е­мых топ-ме­не­дже­ров ми­ра

10.05 А вы го­то­вы пла­тить за раз­рыв от­но­ше­ний?

10.05 Укра­ин­ский стар­тап Grammarly при­влек $110 млн ин­ве­сти­ций

05.05 Android-при­ло­же­ния ис­поль­зу­ют уль­тра­звук для слеж­ки за поль­зо­ва­те­ля­ми

04.05 Ком­па­нию PwC об­ви­ни­ли в воз­раст­ной дис­кри­ми­на­ции

03.05 7 финан­со­вых уро­ков от са­мо­го бо­га­то­го че­ло­ве­ка ми­ра

28.04 Как жи­те­ли ки­тай­ской де­рев­ни со­зда­ли че­ты­ре круп­ные ком­па­нии ку­рьер­ской до­став­ки

26.04 Пло­хое об­ра­ще­ние с кан­ди­да­та­ми на ва­кан­сии мо­жет до­ро­го обой­тись ком­па­нии

25.04 Как два ху­ли­га­на со­зда­ли ком­па­нию на $1 млрд

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно

Google во вто­рой раз пред­ста­ви­ла ОС Android O

Вче­ра ком­па­ния Google ещё раз пред­ста­ви­ла опе­ра­ци­он­ную си­сте­му Android O. На­пом­ним, пер­вый анонс был в мар­те, но то­гда нам рас­кры­ли лишь часть нов­шеств.