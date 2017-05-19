Финансовые новости
- |
- 19.05.17
- |
- 17:13
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
НБУ купил $30,6 млн на аукционе в пятницу при предложении $38,1 млн
13:24 19.05.2017 |
Национальный банк купил 30,6 млн долларов на аукционе в пятницу при предложении 38,1 млн долларов.
Об этом говорится в сообщении регулятора, передают Українські Новини.
Минимальный курс покупки инвалюты составил 26,365 UAH/USD, тогда как отдельные банки хотели продать регулятору валюту по 26,38 UAH/USD.
В мае НБУ купил на аукционах 209,2 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в апреле Национальный банк купил на межбанковском валютном рынке 402,3 млн долларов.
Официальный курс НБУ на 19 мая- 26,393442 грн/$1.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Биатлон по-натовски. Почему предпоследнее место в Tank Challenge — это победа
|Зачем "еврооптимист" Лещенко защищает российский бизнес
|К чему может привести обострение под Песками
|Украина ввела антидемпинговые пошлины на российские удобрения
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Результаты торгов на межбанке 19.05.2017
|Курс биткойна впервые превысил $1900, капитализация рынка за неделю выросла на $4 млрд
|Доллар дешевеет к мировым валютам 19 мая из-за беспокойства по поводу политики Трампа
|Курсы валют по карточным операциям на 19.05.17
|Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 18.05.2017
|Азиатские фондовые индексы в основном выросли 19 мая, акции Takata взлетели в цене на 20%
Это интересно
|Volvo начала испытания беспилотных мусоровозов
|Названы самые красивые банкноты 2016 года
|Fiat показал замену Punto
|Еврокомиссия оштрафовала Facebook на 110 млн евро за сокрытие информации по сделке с WhatsApp
|Что хорошего может быть в том, чтобы во всеуслышание заявлять о своих самых ужасных провалах и промахах?
|В Гонконге продали самый дорогой участок земли в мире
|Флагманский смартфон HTC U11 представлен официально: Android 7.1, многослойный стеклянный корпус и передовая камера