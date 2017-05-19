НБУ сохранил объем ОВГЗ в своем портфеле на 377,9 млрд гривен, банки увеличили на 112 млн до 279,8 млрд гривен 19 мая

Национальный банк сохранил объем облигаций внутреннего государственного займа в своем портфеле на уровне 377,915 млрд гривен 19 мая, банки увеличили на 112,10 млн гривен до 279,828 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов 19 мая уменьшился на 4,81 млн гривен до 5,288 млрд гривен, в собственности других владельцев увеличился на 458,96 млн гривен до 22,031 млрд гривен.

Объем ОВГЗ в обращении в целом, по данным Нацбанка, 19 мая увеличился на 566,25 млн гривен до 685,063 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, Нацбанк ежедневно публикует данные об объеме гособлигаций, находящихся в собственности тех или иных владельцев.

ОВГЗ, находящиеся в обращении по сумме основного долга, млн гривен:

Дата Всего НБУ Банки Другие Нерезиденты на 05.05 688492,48 377914,69 283078,08 22192,05 5307,65 на 10.05 688596,94 377914,69 283242,88 22127,00 5312,37 на 11.05 688354,69 377914,69 283009,29 22129,05 5301,66 на 12.05 688241,66 377914,69 283006,87 22023,82 5296,27 на 13.05 688424,27 377914,69 283022,94 22181,28 5305,36 на 15.05 688424,27 377914,69 283029,03 22175,19 5305,36 на 16.05 688450,98 377914,69 282940,27 22291,13 5304,88 на 17.05 688333,40 377914,69 282863,92 22257,62 5297,17 на 18.05 684496,79 377914,69 279716,24 21572,14 5293,72 на 19.05 685063,04 377914,69 279828,34 22031,10 5288,91