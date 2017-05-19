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18 мая объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $36,4 млн до $130,9 млн
10:05 19.05.2017 |
В четверг, 18 мая, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 36,4 млн долларов по сравнению с 17 мая до 130,9 млн долларов.
Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 40 млн долларов по сравнению с 17 мая до 167,6 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в апреле объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке (межбанк) уменьшился на 15%, или на 964,8 млн долларов до 5,464 млрд долларов по сравнению с мартом.
Курс доллара на межбанке остававшийся неизменным в среду, в четверг снизился на 2 коп. до 26,40 UAH/USD.
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