Цена золота снижается 19 мая после публикации статистики по рынку труда США

Стоимость золота снижается в пятницу, поскольку инвесторы отыгрывают данные из США по рынку труда, опубликованные в четверг, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.38 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 5 долларов, или на 0,4% - до 1247,80 доллара за тройскую унцию. Стоимость июльского фьючерса на серебро уменьшалась на 0,3% - до 16,62 доллара за унцию.

Как сообщило министерство труда США, число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 13 мая, снизилось на 4 тысячи с показателя предыдущей недели и составило 232 тысячи. При этом аналитики, напротив, ожидали роста на 4 тысячи с показателя предыдущей недели - до 240 тысяч.

Количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 6 мая, снизилось на 22 тысячи по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составило 1,898 миллиона человек. Таким образом, показатель достиг нового минимума с 5 ноября 1988 года, когда он составлял 1,898 миллиона человек. Показатель предыдущей недели был пересмотрен в сторону увеличения на 2 тысячи, до 1,920 миллиона.

Положительная статистика по рынку труда США была воспринята трейдерами как свидетельство позитивного развития американской экономики, что, в свою очередь, негативно отражается на цене золота, как надежного актива.

В то же время продолжают сдерживать удешевление золота беспокойства инвесторов относительно последних событий в США, вызванных действиями президента страны Дональда Трампа. Это связано с сообщениями об увольнении главы ФБР и публикацией после переговоров Трампа с главой МИД России Сергеем Лавровым. Политическая неопределенность поддерживает спрос на надежные активы, к которым традиционно относится золото.