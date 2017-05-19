Финансовые новости
- |
- 19.05.17
- |
- 10:14
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Цена золота снижается 19 мая после публикации статистики по рынку труда США
09:17 19.05.2017 |
Стоимость золота снижается в пятницу, поскольку инвесторы отыгрывают данные из США по рынку труда, опубликованные в четверг, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.38 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 5 долларов, или на 0,4% - до 1247,80 доллара за тройскую унцию. Стоимость июльского фьючерса на серебро уменьшалась на 0,3% - до 16,62 доллара за унцию.
Как сообщило министерство труда США, число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 13 мая, снизилось на 4 тысячи с показателя предыдущей недели и составило 232 тысячи. При этом аналитики, напротив, ожидали роста на 4 тысячи с показателя предыдущей недели - до 240 тысяч.
Количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 6 мая, снизилось на 22 тысячи по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составило 1,898 миллиона человек. Таким образом, показатель достиг нового минимума с 5 ноября 1988 года, когда он составлял 1,898 миллиона человек. Показатель предыдущей недели был пересмотрен в сторону увеличения на 2 тысячи, до 1,920 миллиона.
Положительная статистика по рынку труда США была воспринята трейдерами как свидетельство позитивного развития американской экономики, что, в свою очередь, негативно отражается на цене золота, как надежного актива.
В то же время продолжают сдерживать удешевление золота беспокойства инвесторов относительно последних событий в США, вызванных действиями президента страны Дональда Трампа. Это связано с сообщениями об увольнении главы ФБР и публикацией после переговоров Трампа с главой МИД России Сергеем Лавровым. Политическая неопределенность поддерживает спрос на надежные активы, к которым традиционно относится золото.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Альтернатива 1С: Чем украинский бизнес может заменить российскую систему бухучета
|Попытка отобрать у Ахметова "Укртелеком" растянется на годы
|Трамп-болтун, или Почему длинный язык не вредит президенту США
|Удастся ли обвинить Дональда Трампа в препятствовании правосудию?
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НБУ продал 18 мая банкам депозитные сертификаты на 7 962 млн гривен
|18 мая объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $36,4 млн до $130,9 млн
|Смолий заявляет, что Порошенко не предлагал ему стать постоянным главой Нацбанка
|Цена золота снижается 19 мая после публикации статистики по рынку труда США
|Доллар дешевеет к мировым валютам 19 мая из-за сомнений по поводу выполнения Трампом планов
|Биржи АТР торгуются разнонаправленно 19 мая после снижения вслед за ростом бирж США
Это интересно
|Еврокомиссия оштрафовала Facebook на 110 млн евро за сокрытие информации по сделке с WhatsApp
|Что хорошего может быть в том, чтобы во всеуслышание заявлять о своих самых ужасных провалах и промахах?
|В Гонконге продали самый дорогой участок земли в мире
|Флагманский смартфон HTC U11 представлен официально: Android 7.1, многослойный стеклянный корпус и передовая камера
|HP представила компьютер с крупнейшим объемом памяти
|Бриллиантовые серьги проданы на аукционе "Сотбис" за рекордные 57 млн долларов
|Франция оштрафовала Facebook за злоупотребление данными пользователей