Доллар дешевеет к мировым валютам 19 мая из-за сомнений по поводу выполнения Трампом планов

Курс доллара снижается в пятницу по отношению к основным мировым валютам, поскольку инвесторы продолжают сомневаться, сможет ли президент США Дональд Трамп выполнить свои обещания, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.59 EET индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,09%, до 97,79 пункта. Курс доллара к иене уменьшался при этом до 111,37 иены за доллар со 111,49 иены на прошлых торгах, курс евро к доллару поднимался до 1,1113 доллара за евро с 1,1103 доллара за евро на предыдущем закрытии.

На этой неделе на курс доллара оказывали влияние новости из США. Трейдеры по-прежнему волнуются по поводу возможности проведения обещанных экономических инициатив президента страны Дональда Трампа после сообщений об увольнении главы ФБР и публикаций после переговоров Трампа с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Сдерживают снижение курса доллара данные статистики из США по рынку труда. Как сообщило министерство труда страны, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 13 мая, снизилось на 4 тысячи с показателя предыдущей недели и составило 232 тысячи. При этом аналитики, напротив, ожидали роста на 4 тысячи с показателя предыдущей недели - до 240 тысяч.

Тем не менее, основное внимание будет по-прежнему обращено к политическим потрясениям в США, которые могут оказывать влияние на доллар, пишет агентство Рейтер. По словам старшего аналитика по мировым рынкам в Sumitomo Mitsui Banking Corp. Сатоши Окагавы (Satoshi Okagawa), поскольку политическая нестабильность сохраняется, рынок будет подвержен влиянию любых заголовков, связанных с событиями в США.