Курс фунта стерлингов 18 мая поднялся выше $1,3 впервые с сентября на сильных статданных

Курс доллара в паре с фунтом стерлингов падает в четверг и опустился до уровня $1,3 за фунт впервые с сентября прошлого года на сильных статданных о розничных продажах в Великобритании.

К 11:45 EET в четверг фунт подорожал к доллару на 0,53%, до $1,304 за фунт, к евро - на 0,67%, до 1,1701 евро за фунт.

Как сообщалось, объем розничных продаж в Великобритании в апреле повысился на 2,3% по сравнению с предыдущим месяцем, рекордными темпами с января 2016 года. В годовом выражении продажи повысились на 4%.

Аналитики в среднем прогнозировали рост первого показателя на 1,1% и повышение второго на 2,1%.

Столь сильные статданные могут стать еще одним аргументом в пользу более скорого ужесточения кредитно-денежной политики Банка Англии.

Другим фактором является высокий уровень инфляции. Ранее на текущей неделе сообщалось, что потребительские цены в Великобритании в апреле увеличились на 2,7% относительно того же месяца прошлого года, максимально с сентября 2013 года.

В феврале и марте британская инфляция составляла 2,3%. Таким образом, третий месяц подряд инфляция превышает целевой показатель Банка Англии, который составляет 2% годовых.

