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НБУ оценивает расходы на обеспечение денежного оборота в 1,3 млрд гривен в 2016
11:58 18.05.2017 |
Национальный банк оценивает расходы на обеспечение денежного оборота в 1,3 млрд гривен в 2016 году.
Об этом и. о. главы Национального банка Яков Смолий заявил во время Cashless Ukraine Summit в четверг, передают Українські Новини.
"По нашим оценкам, затраты на обеспечение денежного оборота только в прошлом году стоили нашей стране 1,3 млрд гривен", - сообщил Смолий.
По его мнению, развитие безналичной экономики позволит сократить затраты на обслуживание денежного обращения и изготовление денег.
Как сообщали Українські Новини, в январе 2017 года НБУ решил снизить граничную сумму расчета наличными для граждан со 150 тыс. гривен до 50 тыс.
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