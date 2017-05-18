Финансовые новости
- |
- 18.05.17
- |
- 19:10
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
НБУ продал 17 мая банкам депозитные сертификаты на 10 189 млн гривен
11:43 18.05.2017 |
Национальный банк в среду, 17 мая, продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 10 189 млн гривен.
Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.
Нацбанк для регулирования ликвидности банков мобилизовал средства путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов НБУ overnight по средневзвешенной процентной ставке 11,00% годовых 41 банку на сумму 4 630 млн гривен и сроком на 14 дней по средневзвешенной процентной ставке 13,00% годовых 34 банкам на сумму 5 559 млн гривен.
Как сообщало агентство, НБУ 16 мая продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 8 673 млн гривен.
В соответствии с пунктом 2.6 главы 2 Положения о регулировании Национальным банком Украины ликвидности банков Украины, утвержденным постановлением Правления от 30.04.2009 №259, по процентным тендерам по размещению депозитных сертификатов банки самостоятельно предлагают процентную ставку.
В январе-апреле Национальный банк для регулирования ликвидности банков мобилизовал (привлек) средств банков на общую сумму 968,428 млрд гривен, что на 13,3% меньше, чем за январь-апрель 2016 года.
В 2016 году Нацбанк мобилизовал средств банков на общую сумму 2 946,9 млрд гривен.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Рада отменила возможность пересчета срока тюремного заключения по "закону Савченко"
|Градсовет Киева выбрал проект развязки на Шулявке со сносом "Большевика"
|Украинцы держат вне банков более 300 миллиардов гривень
|О дефиците СУГ и росте цен до июня пока можно забыть
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Результаты торгов на межбанке 18.05.2017
|Депозитные ставки для физлиц 18.05.17
|Фондовые индексы АТР снизились 18 мая вслед за рынком акций США
|Курс фунта стерлингов 18 мая поднялся выше $1,3 впервые с сентября на сильных статданных
|НБУ оценивает расходы на обеспечение денежного оборота в 1,3 млрд гривен в 2016
|НБУ продал 17 мая банкам депозитные сертификаты на 10 189 млн гривен
Это интересно
|Флагманский смартфон HTC U11 представлен официально: Android 7.1, многослойный стеклянный корпус и передовая камера
|HP представила компьютер с крупнейшим объемом памяти
|Бриллиантовые серьги проданы на аукционе "Сотбис" за рекордные 57 млн долларов
|Франция оштрафовала Facebook за злоупотребление данными пользователей
|Сауна, пинг-понг, гамак: каким должен быть современный офис?
|SpaceX доставила на орбиту один из крупнейших спутников связи
|Умные холодильники Samsung Family Hub 2.0 получили поддержку голосового помощника Bixby