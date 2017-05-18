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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 17.05.2017

10:50 18.05.2017 |

Финансы

Украинский индекс межбанковских ставок (% годовых).

дата Кредиты и депозит бланковые Договора своп (с $)
Овернайт1 нед.2 нед.1 мес.3 мес.Овернайт1 нед.2 нед.1 мес.3 мес.
15.05 11.6056 - - - - 11.9067 - - - -
16.05 11.6056 - - - - 11.8133 12.7001 - - -
17.05 11.6158 - - - - 11.9877 12.9800 - - -

Данные НБУ.

Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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