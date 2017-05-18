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Цена золота замедлила рост 17 мая после достижения двухнедельного максимума
09:33 18.05.2017 |
Темп роста стоимости золота снизился в четверг утром после достижения максимума за последние две недели, что было вызвано неопределенностью в отношении политики президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.55 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,2 доллара, или на 0,10%, до 1259,90 доллара за тройскую унцию. По данным агентства Рейтер, в ходе торгов четверга цена золота достигала максимума за последние две недели, рост достигал 1,8%. Стоимость июльского фьючерса на серебро снижалась на 0,45% - до 16,83 доллара за унцию.
Цена золота замедлила рост, который был спровоцирован возрастающей неопределенностью, связанной с политикой Дональда Трампа. Во вторник газета New York Times выступила с утверждением, что Трамп просил экс-директора ФБР Джеймса Коми прекратить расследование в отношении бывшего помощника президента по нацбезопасности Майкла Флинна, Белый дом это отрицает.
По данным газеты, Коми утверждает, что на встрече в феврале Трамп предлагал ему "выбросить из головы" дело Флинна. Трамп уволил Коми на прошлой неделе, заявив, что тот неспособен выполнять свои обязанности. Коми вел расследование в отношении Трампа на предмет предполагаемых "связей с Россией", которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. Нарастание геополитической неопределенности повышает спрос на безопасные активы, к которым традиционно относится золото.
Кроме того, газета Washington Post ранее со ссылкой на анонимные источники из числа действующих и бывших американских чиновников сообщила, что Трамп во время встречи с Лавровым рассказал некую информацию, которая "подвергла риску критически важный источник разведывательной информации" по запрещенной в РФ и других странах террористической группировке "Исламское государство" (ИГ). СМИ США предполагают, что речь могла идти об угрозе терактов на самолетах. В Белом доме назвали публикацию лживой. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что на встрече обсуждались "общие усилия и угрозы, связанные с терроризмом".
"Золото, вероятно, останется востребованным активом," - передает издание The Wall Street Journal мнение экономистов ANZ. Как считает старший аналитик рынка OANDA Джеффри Халли (Jeffrey Halley), мнение которого приводит канал CBNC, динамика торгов золота была вызвана в основном опасениями инвесторов, действующих по принципу "беда не приходит одна". "Теперь само золото будет торговаться скорее на "заголовках", чем на фундаментальных факторах", - считает аналитик.
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