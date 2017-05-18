Курс доллара к евро продолжает подъем 18 мая после протокола ЕЦБ, но перешел к снижению в паре с иеной

Курс доллара в четверг остановил падение по отношению к евро, связанное с опасениями, что политические скандалы в США могут помешать претворению в жизнь предвыборных обещаний американского президента Дональда Трампа.

Вместе с тем его снижение в паре с японской иеной возобновилось после небольшого утреннего перерыва.

Курс евро к 16:15 EET в четверг находится на уровне $1,1108 по сравнению с $1,1159 на закрытие предыдущей сессии, курс доллара к иене опустился до 110,77 иены против 110,83 иены накануне.

В среду американская валюта подешевела на 0,7% относительно евро и на 2% к иене.

Индекс ICE U.S. Dollar, отслеживающий колебания доллара относительно корзины шести основных мировых валют, 17 мая упал до минимального уровня с ноября 2016 года, полностью нивелировав подъем с момента президентских выборов в США, сообщает MarketWatch. Однако в четверг индикатор прибавил 0,3%.

Глава Бундесбанка Йенс Вайдман отметил снижение политических рисков в еврозоне после президентских выборов во Франции. "Текущий уровень политической неопределенности не влияет на развитие экономики", - сказал он в четверг.

Также 18 мая был обнародован протокол апрельского заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ). "Некоторые" члены совета управляющих ЕЦБ назвали экономические риски "в целом сбалансированными", другие же остались при мнении, что преобладают понижательные риски, говорится в документе.

Руководители ЕЦБ не смогли исключить вероятности того, что прогноз по инфляции в июне будет пересмотрен в сторону снижения. Новые июньские прогнозы позволят ЕЦБ оценить устойчивость восстановления экономики и динамику инфляции, более масштабное и подробное обсуждение нормализации денежно-кредитной политики может потребоваться позднее, отмечается в протоколе.

Член совета управляющих ЕЦБ Бостьян Язбек заявил в интервью The Wall Street Journal, что пока слишком рано говорить об изменении курса денежно-кредитной политики в еврозоне.

"Никто из нас пока не осмеливается объявлять о победе, - сказал он. - Вы же не идете кататься на лыжах, только сняв гипс после перелома, полученного во время предыдущего лыжного похода".

По словам Б.Язбека, ЕЦБ следует соблюдать осторожность, поскольку любые внезапные изменения не пойдут на пользу экономике еврозоны, еще не завершившей восстановление.

