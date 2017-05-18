Крупная валютная распродажа, которую устроили 17 мая экспортеры, не вылилась в обвал курса доллара на межбанке

Нацбанк, как и на прошлой неделе, скупал американскую валюту, потому курс доллара на межбанке потерял лишь полкопейки, и зафиксировался к вечеру в рамках 26,41-26,43 грн./$, сообщил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

И это притом, что регулятор не выкупил все $66,4 млн. предложенные банками.

«НБУ приобрел на аукционе $50 млн по средневзвешенному курсу 26,4283 грн./$», - отметил UBR.ua начальник казначейства Укрсоцбанка Руслан Кравченко.

Если бы не покупки чиновников, межбанковские котировки точно провалились бы ниже уровня 26,40 грн./$. Действия же центробанка лишь немного раскачали рынок в ценах последних дней.

«Межбанковские торги в среду стартовали с отметок 26,41-26,43 грн./$. С первых минут торговой сессии на рынке ощущалось избыточное предложение валюты, однако продавцы не спешили снижать свои котировки, ожидая появление Нацбанка. Ожидания экспортеров оправдались, при этом итоговая сумма поданных на аукцион заявок превысила объявленный Нацбанком объем. До объявления об аукционе гривна успела укрепиться к уровням 26,40-26,42 грн./$, но новость об участии в торгах НБУ отразилась коррекцией курса к диапазону 26,41-26,43 грн./$, в котором котировки оставались до завершения торгового дня», - описал UBR.ua торговлю начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.

Общий объем долларовых продаж вырос на 10% - до $334,42 млн.

У валютной распродажи была та же причина, что и вчера - налоговая.

«На наш взгляд, основная причина избыточного предложения валюты на межбанке - окончание периода уплаты налога на прибыль за первый квартал, который продлится до конца текущей недели. Соответственно, профицит валюты на межбанке может сохраниться до пятницы», - считает Верхградский.

Дальнейшее увеличение объемов валютной продажи на межбанке ожидают и другие банкиры.

«18 мая предложение продолжит рост в силу налогового периода у крупных компаний, выплачивающих налог на прибыль, а также в преддверии бюджетного периода у бизнеса, который стартует уже со следующей недели. Других причин для курсовых колебаний сейчас нет. Сезонные факторы остаются неизменными и каких-либо негативных факторов, способных оказать давление на гривну не прослеживается», - убежден Олег Куринной.

При этом у казначеев разные прогнозы на курс валют. Куринной ждет стабилизации безналичных котировок в рамках 26,40-26,45 грн./$, а Станислав Верхградский рассчитывает на плавное движение вниз: прогнозирует в четверг старт торгов в рамках 26,40-26,45 грн./$, и дальнейшее движение ниже 26,40 грн./$.

А заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк настаивает на более существенной просадке валютного курса.

«Уверенный прорыв к уровню 26,40 грн./$ подтвердит понижательный уклон торгов по паре доллар/гривна. Прогноз ухода курса в район 26,20 грн./$ на горизонте одного месяца остается в силе», - сказал он UBR.ua.

На наличном рынке курс доллара 17 мая резво скатился вниз.

«Наличный рынок сегодня проседал под воздействием значительного предложения по валюте. Открываясь уровнями 26,30-26,40 грн./$, настроение было к снижению, и количество желающих избавиться от валюты превысило потребность покупающих. В результате к обеду наличная гривна укрепилась к диапазону 26,28-26,33 грн./$, в котором курс продержался до конца дня», - рассказал Станислав Верхградский.

Финансисты не исключают дальнейшую просадку наличного валютного курса.