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НБУ продал 16 мая банкам депозитные сертификаты на 8 673 млн гривен
11:34 17.05.2017 |
Национальный банк во вторник, 16 мая, продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 8 673 млн гривен.
Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.
Нацбанк для регулирования ликвидности банков мобилизовал средства путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов НБУ overnight по средневзвешенной процентной ставке 11,00% годовых 44 банкам на сумму 4 974 млн гривен и сроком на 14 дней по средневзвешенной процентной ставке 13,00% годовых 26 банкам на сумму 3 699 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, НБУ 15 мая продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 10 781 млн гривен.
В соответствии с пунктом 2.6 главы 2 Положения о регулировании Национальным банком Украины ликвидности банков Украины, утвержденным постановлением Правления от 30.04.2009 №259, по процентным тендерам по размещению депозитных сертификатов банки самостоятельно предлагают процентную ставку.
В январе-апреле Национальный банк для регулирования ликвидности банков мобилизовал (привлек) средств банков на общую сумму 968,428 млрд гривен, что на 13,3% меньше чем за январь-апрель 2016 года.
В 2016 году Нацбанк мобилизовал средств банков на общую сумму 2 946,9 млрд гривен.
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