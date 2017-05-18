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16 мая объем торгов долларом на межбанке увеличился на $13,9 млн до $145,1 млн
10:24 17.05.2017 |
Во вторник, 16 мая, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 13,9 млн долларов по сравнению с 15 мая до 145,1 млн долларов.
Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 5,4 млн долларов по сравнению с 15 мая до 165,6 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в апреле объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке (межбанк) уменьшился на 15%, или на 964,8 млн долларов до 5,464 млрд долларов по сравнению с мартом.
Курс доллара на межбанке после снижения в понедельник на 1 коп. во вторник опустился на 4 коп. до уровня 26,42 UAH/USD.
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