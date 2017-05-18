Минфин понизил ставку 3-летних долларовых ОВГЗ до 5,5%

Министерство финансов Украины 16 мая на
первом в 2017 году аукционе по размещению валютных облигаций внутреннего
госзайма (ОВГЗ) смогло привлечь на три года $38,09 млн под 5,49%
годовых, тогда как на предыдущих аукционах 20 декабря подобные
долларовые 22-24 месячные бумаги на 109,7 млн долларов под 6,35-6,4% годовых.
Согласно сообщению Минфина, всего на прошедший аукцион было подано 27
заявок по ставкам от 5,4% до 6% годовых, из которых удовлетворено 23.
На двух других аукционах по продаже 6-ти и 12-месячных гривневых
бумаг, которые прошли после связанного с праздниками трехнедельного
перерыва, объем продаж составил 1 млрд 428,44 млн грн.
Ставки отсечения были незначительно снижены: 6-месячных бумаг – до
14,2%, годичных – до 14,5%, а средневзвешенная доходность опустилась
даже более существенно – соответственно до 14,03% и 14,44% годовых.
На аукционы было подано соответственно 5 и 10 заявок на 480 млн грн и 925,5 млн грн по номиналу, и все они были удовлетворены.
В графике проведения аукционов на второй квартал, ранее обнародованном Минфином, другие валютные аукционы отсутствуют.
|Номер аукциона
|72
| Код выпуска облигаций
|Первичное размещение (ном. в $ США) UA4000197396
| Номинальная стоимость
| 1 000
| Количество выставленных облигаций (шт.)
| 200 000
| Дата проведения
| 16.05.2017
| Дата оплаты за приобретенные облигации
| 17.05.2017
| Срок оплаты процентов
| 15.11.2017
| Срок оплаты процентов
| 16.05.2018
| Срок оплаты процентов
| 14.11.2018
| Срок оплаты процентов
| 15.05.2019
| Срок оплаты процентов
| 13.11.2019
| Срок оплаты процентов
| 13.05.2020
| Размер купонного платежа на одну облигацию
| 27.45
| Номинальный уровень доходности (%)
| 5.49
| Срок обращения (дней)
| 1092
| Срок погашения
| 13.05.2020
| Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
| 63 682 000.00
| Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
| 38 082 000.00
| Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
| 38 082 000.00
| Количество поданных заявок (шт.)
| 27
| Количество удовлетворенных заявок (шт.)
| 23
| Максимальный уровень доходности облигаций (%)
| 6.00
| Минимальный уровень доходности облигаций (%)
| 5.42
| Установленная доходность (%)
| 5.50
| Средневзвешенная доходность (%)
| 5.49
|Поступление в бюджет
|38090168.55
Данные: Министерство финансов Украины.
Итоги первичных аукционов государственных облигаций в национальной валюте
|Номер аукциона
|70
|71
| Код выпуска облигаций
|Первичное размещение UA4000197388
|Доразмещение UA4000193908
| Номинальная стоимость
| 1 000
| 1 000
| Количество выставленных облигаций, шт.
| -
| -
| Дата проведения
| 16.05.2017
| 16.05.2017
| Дата оплаты за приобретенные облигации
| 17.05.2017
| 17.05.2017
| Срок оплаты процентов
|
| 18.10.2017
| Срок оплаты процентов
| -
| 18.04.2018
| Размер купонного платежа на одну облигацию, грн
| -
| 98.5
| Номинальный уровень доходности, %
| 14.03
| 19.7
| Срок обращения (дней)
| 182
| 336
| Срок погашения
| 15.11.2017
| 43208
| Объем поданных заявок (по номинальной стоимости), грн
| 480000000.00
| 925500000.00
| Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости), грн
| 480000000.00
| 925500000.00
| Общий объем выпуска (по номинальной стоимости), грн
| 480000000.00
| 2232270 000.00
| Количество поданных заявок, шт.
| 5
| 10
| Количество удовлетворенных заявок, шт.
| 5
| 10
| Максимальный уровень доходности облигаций, %
| 14.2
| 14.5
| Минимальный уровень доходности облигаций, %
| 13.5
| 14.42
| Установленная доходность, %
| 14.2
| 14.5
| Средневзвешенная доходность, %
| 14.03
| 14.44
|Поступление в бюджет, грн
|448613900.00
|979825790.00
Данные:МинфинУкраины