Минфин понизил ставку 3-летних долларовых ОВГЗ до 5,5%

Министерство финансов Украины 16 мая на первом в 2017 году аукционе по размещению валютных облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) смогло привлечь на три года $38,09 млн под 5,49% годовых, тогда как на предыдущих аукционах 20 декабря подобные долларовые 22-24 месячные бумаги на 109,7 млн долларов под 6,35-6,4% годовых.

Согласно сообщению Минфина, всего на прошедший аукцион было подано 27 заявок по ставкам от 5,4% до 6% годовых, из которых удовлетворено 23.

На двух других аукционах по продаже 6-ти и 12-месячных гривневых бумаг, которые прошли после связанного с праздниками трехнедельного перерыва, объем продаж составил 1 млрд 428,44 млн грн.

Ставки отсечения были незначительно снижены: 6-месячных бумаг – до 14,2%, годичных – до 14,5%, а средневзвешенная доходность опустилась даже более существенно – соответственно до 14,03% и 14,44% годовых.

На аукционы было подано соответственно 5 и 10 заявок на 480 млн грн и 925,5 млн грн по номиналу, и все они были удовлетворены.

В графике проведения аукционов на второй квартал, ранее обнародованном Минфином, другие валютные аукционы отсутствуют.