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Курс доллара к мировым валютам по-прежнему в минусе на недовольстве Трампом
16:26 17.05.2017 |
Курс доллара США продолжает снижение к большинству валют мира, при этом долларовый индекс WSJ обновил минимум за шесть месяцев на фоне новостей из Вашингтона.
Евро к 15:35 EET в среду стоил $1,1116 против $1,1083 на закрытие предыдущей сессии в Нью-Йорке. Стоимость доллара составляет 112,16 иены против 113,12 иены по итогам прошлой торговой сессии.
Курс евро в среду находился около 124,66 иены по сравнению со 125,37 иены днем ранее.
С начала недели рынок обсуждает ситуацию с передачей президентом США Дональдом Трампом сверхсекретной информации о террористической организации "Исламское государство" министру иностранных дел России Сергею Лаврову.
Помимо этого, газета New York Times в ночь на среду опубликовала материал о том, что Д.Трамп якобы просил экс-директора ФБР Джеймса Коми прекратить расследование в отношении бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна.
По словам сенатора от штата Массачусетс Ангуса Кинга, эти скандалы приближают Д.Трампа к импичменту.
"Растут опасения, что администрация Трампа столкнется со сложностями при проведении налоговой реформы и реформы здравоохранения, что оказывает давление на доллар, - говорит исполнительный директор Credit Agricole CIB Юдзи Саито. - Рынок оценивает этот фактор как политический риск и покупает иены".
Дополнительным негативным фактором для доллара стали слабые статданные, обнародованные накануне. Как сообщалось, число домов, строительство которых было начато в США в апреле 2017 года, снизилось на 2,6% относительно предыдущего месяца и составило 1172 тыс. в пересчете на годовые темпы.
Число разрешений на строительство новых домов в США в апреле снизилось на 2,5% относительно предыдущего месяца, до 1229 тыс. в пересчете на годовые темпы.Аналитики ожидали роста обоих показателей.
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