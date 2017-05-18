Курс доллара к мировым валютам по-прежнему в минусе на недовольстве Трампом

Курс доллара США продолжает снижение к большинству валют мира, при этом долларовый индекс WSJ обновил минимум за шесть месяцев на фоне новостей из Вашингтона.

Евро к 15:35 EET в среду стоил $1,1116 против $1,1083 на закрытие предыдущей сессии в Нью-Йорке. Стоимость доллара составляет 112,16 иены против 113,12 иены по итогам прошлой торговой сессии.

Курс евро в среду находился около 124,66 иены по сравнению со 125,37 иены днем ранее.

С начала недели рынок обсуждает ситуацию с передачей президентом США Дональдом Трампом сверхсекретной информации о террористической организации "Исламское государство" министру иностранных дел России Сергею Лаврову.

Помимо этого, газета New York Times в ночь на среду опубликовала материал о том, что Д.Трамп якобы просил экс-директора ФБР Джеймса Коми прекратить расследование в отношении бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна.

По словам сенатора от штата Массачусетс Ангуса Кинга, эти скандалы приближают Д.Трампа к импичменту.

"Растут опасения, что администрация Трампа столкнется со сложностями при проведении налоговой реформы и реформы здравоохранения, что оказывает давление на доллар, - говорит исполнительный директор Credit Agricole CIB Юдзи Саито. - Рынок оценивает этот фактор как политический риск и покупает иены".

Дополнительным негативным фактором для доллара стали слабые статданные, обнародованные накануне. Как сообщалось, число домов, строительство которых было начато в США в апреле 2017 года, снизилось на 2,6% относительно предыдущего месяца и составило 1172 тыс. в пересчете на годовые темпы.

Число разрешений на строительство новых домов в США в апреле снизилось на 2,5% относительно предыдущего месяца, до 1229 тыс. в пересчете на годовые темпы.

Аналитики ожидали роста обоих показателей.