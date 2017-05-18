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Стоимость золота продолжает расти 17 мая на опасениях относительно политики Трампа
19:21 17.05.2017 |
Стоимость золота продолжает увеличиваться в среду на фоне опасений инвесторов по поводу перспектив реализации реформ президентом США Дональдом Трампом.
По состоянию на 18.59 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 19,56 доллара, или на 1,58% - до 1255,86 доллара за тройскую унцию. Стоимость июльского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,91% - до 16,89 доллара за унцию.
Газета New York Times во вторник написала, что Трамп просил экс-директора ФБР Джеймса Коми прекратить расследование в отношении бывшего помощника президента по национальной безопасности Майкла Флинна. Белый дом отрицает эти утверждения. Трамп уволил Коми на прошлой неделе, заявив, что тот неспособен выполнять свои обязанности. Коми вел расследование в отношении Трампа на предмет предполагаемых "связей с Россией", которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле.
Издание Washington Post, в свою очередь, выступило с утверждением, что Трамп на прошлой неделе на встрече в Белом доме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым поделился некой информацией, которая "подвергла риску критически важный источник разведывательной информации" о группировке "Исламское государство" (запрещена в РФ). В Белом доме заявили, что публикация является лживой. Эти события вызывают опасения инвесторов относительно возможностей Трампа проводить запланированную политику.
По словам аналитика ABN Amro Жоржетт Буле (Georgette Boele), данные сообщения привели к удешевлению американской валюты, что увеличило спрос на торгуемое в долларах золото со стороны инвесторов с иностранной валютой. Дополнительную поддержку стоимости металла оказало увеличение интереса к безопасным активам, к которым традиционно относится и золото, пишет агентство Рейтер.
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