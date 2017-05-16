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Депозитные ставки для физлиц 16.05.17
17:20 16.05.2017 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 16 мая 2017г.
Депозитные ставки в банках Украины.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|16.05.17
|15.05.17
|16.05.17
|15.05.17
|16.05.17
|15.05.17
|3 месяца
|14.55
|14.55
|2.98
|2.98
|2.02
|2.02
|6 месяцев
|15.32
|15.32
|3.62
|3.62
|2.62
|2.62
|9 месяцев
|14.57
|14.57
|3.57
|3.57
|2.28
|2.28
|12 месяцев
|15.79
|15.79
|4.34
|4.34
|3.40
|3.40
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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