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15 мая объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $5,8 млн до $131,2 млн
09:59 16.05.2017 |
В понедельник, 15 мая, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 5,8 млн долларов по сравнению с 12 мая до 131,2 млн долларов.
Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 0,9 млн долларов по сравнению с 12 мая до 160,3 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в апреле объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке (межбанк) уменьшился на 15%, или на 964,8 млн долларов до 5,464 млрд долларов по сравнению с мартом.
Курс доллара на межбанке после снижения в пятницу на 4 коп. в понедельник укрепился на 1 коп. до уровня 26,46 UAH/USD.
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