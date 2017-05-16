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Цена золота растет на геополитической напряженности вокруг Северной Кореи
09:31 16.05.2017 |
Стоимость золота растет во вторник утром, поскольку инвесторы реагируют на геополитическую неопределенность вокруг ситуации с Северной Кореей, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.54 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 3,50 доллара, или на 0,28%, до 1233,50 доллара за тройскую унцию. Стоимость июльского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,58% - до 16,70 доллара за унцию.
Цены на золото поднялись, поскольку некоторые инвесторы по-прежнему проявляют осторожность на фоне нарастания напряженности вокруг Северной Кореи, сообщает издание The Wall Street Journal. В ночь на воскресенье эта страна произвела пуск ракеты со своего западного побережья из уезда Кусон провинции Пхёнан-Пукто. Нарастание геополитической напряженности повышает спрос на безопасные активы, к которым традиционно относится золото.
Трейдеры при этом слабо реагируют на возможное повышение базовой процентной ставки ФРС США, сообщает газета. После публикации данных инфляции в стране вероятность повышения ключевой ставки в июне с нынешнего уровня 0,75-1% снизилась, согласно данным CME Group, до 73,8% против 83,1% неделей ранее.
Несмотря на это, в дальнейшем возможность увеличения ставки остается высокой. "После июня рынок будет отыгрывать другие факторы", - приводит газета мнение аналитика банка AZN Дэниэла Хайнза (Daniel Hynes).
Повышение ставки или намек на более "бычий" настрой ФРС США может привести к укреплению американской валюты. Это сделает торгуемое в долларах золото дороже для держателей иностранной валюты и снизит спрос на драгоценный металл.
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