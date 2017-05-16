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Доллар к мировым валютам 16 мая достиг минимума со дня избрания Трампа президентом США
15:42 16.05.2017 |
Курс евро растет во вторник к большинству мировых валют, фунт стерлингов падает на данных об инфляции.
Курс доллара США относительно евро опустился к 15:27 МСК во вторник до $1,1056 по сравнению с $1,0975 на закрытие предыдущей сессии.
Пара доллар/иена подешевела до 113,66 иены против 113,79 иены накануне.
Стоимость евро к иене выросла до 125,67 иены по сравнению с 124,88 иены на закрытие предыдущей сессии.
Как стало известно во вторник, Статистическое управление Европейского союза подтвердило первоначальную оценку роста экономики еврозоны в первом квартале 2017 года на уровне 0,5% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и 1,7% в годовом выражении.
Негативное влияние на курс доллара оказывают сообщения СМИ о том, что президент США Дональд Трамп передал секретную информацию министру иностранных дел России Сергею Лаврову на встрече в Белом доме на минувшей неделе.
Тем временем инфляция в Великобритании в апреле составила рекордные с сентября 2013 года 2,7% против ожидавшихся экспертами 2,5%.
"Теоретически, фунт должен подскочить на таких данных, но на практике базовые ставки в стране не изменятся, и рынок это знает", - говорит основатель компании Berry FX Ричард Берри.
Фунт дешевеет к доллару на 0,1%, к евро - на 0,9%.
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