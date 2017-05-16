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В январе-апреле НБУ привлек 968,4 млрд гривен средств банков
10:57 15.05.2017 |
В январе-апреле Национальный банк для регулирования ликвидности банков мобилизовал (привлек) средств банков на общую сумму 968,428 млрд гривен, что на 13,3% меньше, чем за январь-апрель 2016 года.
Об этом сообщил НБУ, передают Українські Новини.
НБУ проводит депозитные аукционы для изъятия с рынка лишних денег.
Как сообщало агентство, в январе-марте Национальный банк для регулирования ликвидности банков мобилизовал (привлек) средств банков на общую сумму 750,294 млрд гривен, что на 12,1% меньше, чем за январь-март 2016 года.
В 2016 году Национальный банк для регулирования ликвидности банков мобилизовал (привлек) средств банков на общую сумму 2 946,856 млрд гривен, что на 3,4% больше, чем за 2015 год.
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