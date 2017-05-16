Задолженность банков по рефинансированию перед НБУ в апреле сократилась на 3,9% до 66,6 млрд гривен

Объем задолженности по выделенным Национальным банком кредитам рефинансирования в апреле сократился на 3,9%, или на 2,7 млрд гривен до 66,622 млрд гривен на 1 мая 2017 года.

Об этом говорится в данных Нацбанка, передают Українські Новини.

С начала года объем задолженности банков по рефинансированию сократился на 10,9%, с 74,8 млрд гривен.

Из 66,6 млрд гривен, примерно 52 млн гривен - задолженность неплатежеспособных банков.

Как сообщали Українські Новини, за 2016 год объем задолженности по выделенным Нацбанком кредитам платежеспособным банкам сократился на 29% до 74,8 млрд гривен.