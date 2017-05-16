В апреле кредиты банков экономике уменьшились на 0,6% до 960,7 млрд гривен

В апреле объем кредитов, выданных коммерческими банками корпоративному сектору и физическим лицам, по оперативным данным НБУ, уменьшились на 0,6%, или на 5,9 млрд гривен с 966,6 млрд гривен на 1 апреля до 960,7 млрд гривен на 1 мая.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

С начала года кредиты банков экономике сократились на 3,8% с 998,7 млрд гривен.

Гривневые кредиты юрлицам за апрель увеличились на 1,8 млрд гривен, или на 0,4% с 427,5 млрд гривен на 1 апреля до 429,3 млрд гривен на 1 мая.

Кредиты бизнесу в иностранной валюте сократились на 5,8 млрд гривен, или на 1,5% с 379,7 млрд гривен на 1 апреля до 373,9 млрд гривен на 1 мая.

Кредиты населению за апрель уменьшились на 1,2% до 156,1 млрд гривен.

Процентные ставки в апреле по гривневым кредитам уменьшились для бизнеса с 14,9% до 14,3%, для населения выросли с 29,2% до 29,9%.

По валютным кредитам ставки для бизнеса выросли с 8,5% до 8,8%.

Как сообщали Українські Новини, за 2016 год кредиты банков экономике увеличились на 2,1% с 981,627 млрд гривен.