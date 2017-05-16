В апреле вклады населения в банках увеличились на 1,3% до 431,6 млрд гривен

В апреле средства, размещенные физическими лицами на счетах в банках в гривнах и иностранной валюте, по оперативным данным, увеличились на 5,5 млрд гривен, или на 1,3% с 426,1 млрд гривен на 1 апреля до 431,6 млрд гривен на 1 мая.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

С начала года вклады населения в банках увеличились на 0,5% с 429,6 млрд гривен.

Гривневые вклады населения в банках в апреле увеличились на 4,1% с 201,9 млрд гривен на 1 апреля до 210,3 млрд гривен на 1 мая.

При этом валютные депозиты населения в гривневом эквиваленте в отчетном месяце уменьшились с 224,2 млрд гривен до 221,3 млрд гривен.

Депозиты юридических лиц (гривневые и валютные) в апреле увеличились на 99 млн гривен с 357,6 млрд гривен на 1 апреля до 357,7 млрд гривен на 1 мая.

По оперативным данным НБУ, средняя процентная ставка по гривневым депозитам (среднемесячная) в апреле для юрлиц снизилась с 9,3% до 9,1%, для физлиц уменьшилась с 13,7% до 12,8%.

Ставка по валютным депозитам повысилась для юрлиц с 3,2% до 3,3%, для населения снизилась с 3,8% до 3,7%.

Как сообщали Українські Новини, в 2016 году вклады населения в банках увеличились на 8,0% с 398,242 млрд гривен.

За год гривневые депозиты физлиц выросли на 5,2% с 188,217 млрд гривен, а валютные вклады в эквиваленте увеличились на 4,3% с 210,026 млрд гривен.