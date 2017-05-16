Доллар дешевеет 15 мая к ряду мировых валют на удорожании нефти

Курс доллара снижается в понедельник к ряду валют нефтедобывающих стран на фоне удорожания "черного золота", свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.50 EET индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,33%, до 98,87 пункта. Курс доллара к иене рос до 113,57 иены за доллар со 113,35 иены на прошлых торгах. Курс евро к доллару поднимался при этом до 1,0975 доллара за евро с 1,0932 доллара за евро на предыдущем закрытии.

Нефть дорожает приблизительно на 2,5%, поскольку инвесторы отыгрывают сообщение о предложении РФ и Саудовской Аравии продлить венское соглашение о сокращении добычи нефти крупнейшими ее производителями на нынешних условиях. В совместном заявлении министров энергетики РФ и Саудовской Аравии Александра Новака и Халида аль-Фалиха было сказано о том, что эти страны 24-25 мая предложат продлить соглашение на действующих условиях до 1 апреля 2018 года.

Американская валюта на этом фоне снижается в цене к таким валютам как рубль, канадский доллар и норвежская крона.

На доллар также оказывают давление слабые данные статистики по инфляции в США, опубликованные в пятницу. По информации министерства труда страны, потребительские цены в США в годовом выражении в апреле выросли на 2,2%, а в месячном - на 0,2%. При этом эксперты ожидали инфляцию на уровне 2,3% в годовом выражении, а в месячном - также 0,2%.