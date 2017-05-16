Стоимость золота продолжает расти 15 мая из-за низкой вероятности повышения ставки ФРС в июне

Стоимость золота продолжает увеличиваться в понедельник, поскольку инвесторы отыгрывают данные по инфляции США, после выхода которых вероятность повышения базовой процентной ставки ФРС США в июне снизилась, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.43 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 3,80 доллара, или на 0,31% - до 1231,50 доллара за тройскую унцию. Стоимость июльского фьючерса на серебро увеличивалась на 1,48% - до 16,64 доллара за унцию.

Министерство труда США в пятницу сообщило, что потребительские цены в стране в годовом выражении в апреле выросли на 2,2%, а в месячном - на 0,2%. При этом аналитики ожидали инфляцию на уровне 2,3% в годовом выражении, а в месячном - также 0,2%.

Неутешительный отчет по потребительским ценам вызвал обеспокоенность среди трейдеров и снизил вероятность повышения процентной ставки ФРС США на ближайшем заседании регулятора в июне. Согласно данным CME Group, инвесторы оценивают вероятность повышения ставки с нынешнего уровня 0,75-1% по итогам июньского заседания в 73,8%. Неделей ранее такая вероятность оценивалась в 83,1%.

"Если не выйдет позитивных данных статистик, больше двух повышений ставок за текущий год можно не ждать", - цитирует агентство Рейтер слова аналитика Argonaut Securities Хелен Лау (Helen Lau). Федрезерв по-прежнему ожидает еще два подъема ставки в текущем году.

Повышение ставки или намек на более "бычий" настрой ФРС США может привести к укреплению американской валюты. Это сделает торгуемое в долларах золото дороже для держателей иностранной валюты и снизит спрос на драгоценный металл.