Финансовые новости
- |
- 16.05.17
- |
- 00:34
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Стоимость золота продолжает расти 15 мая из-за низкой вероятности повышения ставки ФРС в июне
22:22 15.05.2017 |
Стоимость золота продолжает увеличиваться в понедельник, поскольку инвесторы отыгрывают данные по инфляции США, после выхода которых вероятность повышения базовой процентной ставки ФРС США в июне снизилась, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 19.43 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 3,80 доллара, или на 0,31% - до 1231,50 доллара за тройскую унцию. Стоимость июльского фьючерса на серебро увеличивалась на 1,48% - до 16,64 доллара за унцию.
Министерство труда США в пятницу сообщило, что потребительские цены в стране в годовом выражении в апреле выросли на 2,2%, а в месячном - на 0,2%. При этом аналитики ожидали инфляцию на уровне 2,3% в годовом выражении, а в месячном - также 0,2%.
Неутешительный отчет по потребительским ценам вызвал обеспокоенность среди трейдеров и снизил вероятность повышения процентной ставки ФРС США на ближайшем заседании регулятора в июне. Согласно данным CME Group, инвесторы оценивают вероятность повышения ставки с нынешнего уровня 0,75-1% по итогам июньского заседания в 73,8%. Неделей ранее такая вероятность оценивалась в 83,1%.
"Если не выйдет позитивных данных статистик, больше двух повышений ставок за текущий год можно не ждать", - цитирует агентство Рейтер слова аналитика Argonaut Securities Хелен Лау (Helen Lau). Федрезерв по-прежнему ожидает еще два подъема ставки в текущем году.
Повышение ставки или намек на более "бычий" настрой ФРС США может привести к укреплению американской валюты. Это сделает торгуемое в долларах золото дороже для держателей иностранной валюты и снизит спрос на драгоценный металл.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Курс доллара на межбанке 15 мая продолжил плавное снижение
ТОП-НОВОСТИ
|Положительное сальдо внешнеторгового баланса Украины в I кв.-2017 составило $106,2 млн – Госстат
|Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в I кв.-2017 сократилось на 27%
|В 1-м квартале положительное сальдо внешней торговли услугами составило $1,2 млрд
|В 1-м квартале ВВП повысился на 2,4%
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Курс доллара на межбанке 15 мая продолжил плавное снижение
|Стоимость золота продолжает расти 15 мая из-за низкой вероятности повышения ставки ФРС в июне
|Доллар дешевеет 15 мая к ряду мировых валют на удорожании нефти
|Депозитные ставки для физлиц 15.05.17
|Фондовые индексы Украины 15 мая изменились разнонаправленно
|Держатели списанных еврооблигаций Приватбанка намерены 5 июня провести собрание для замены трастовой компании
Это интересно
|"Случайный герой" рассказал, как он остановил вирус WannaCry
|Смартфоны, заряжаемые за пять минут, не за горами
|Илон Маск показал процесс тестирования транспортной платформы для туннелей The Boring Company
|В 2017 году украинцы уже потратили на компьютерные игры почти $200 млн
|Samsung патентует электронное устройство в форме цилиндра со сворачивающимся дисплеем и проекционной клавиатурой
|В Норвегии создадут контейнерное судно с системой автопилотирования
|Компания BMW подтвердила появление нового купе 8-Series