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НБУ продал 12 мая банкам депозитные сертификаты на 16 549 млн гривен
11:18 13.05.2017 |
Национальный банк в пятницу, 12 мая, продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 16 549 млн гривен.
Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.
Нацбанк для регулирования ликвидности банков мобилизовал средства путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов НБУ overnight по средневзвешенной процентной ставке 11,00% годовых 48 банкам на сумму 7 075 млн гривен и сроком на 14 дней по средневзвешенной процентной ставке 13,00% годовых 39 банкам на сумму 9 474 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, НБУ 11 мая продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 12 870 млн гривен.
В соответствии с пунктом 2.6 главы 2 Положения о регулировании Национальным банком Украины ликвидности банков Украины, утвержденным постановлением Правления от 30.04.2009 №259, по процентным тендерам по размещению депозитных сертификатов банки самостоятельно предлагают процентную ставку.
В январе-марте Национальный банк для регулирования ликвидности банков мобилизовал (привлек) средств банков на общую сумму 750,294 млрд гривен, что на 12,1% меньше чем за январь-март 2016 года.
В 2016 году Нацбанк мобилизовал средств банков на общую сумму 2 946,9 млрд гривен.
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