12 мая объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $79,5 млн до $137 млн

В пятницу, 12 мая, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 79,5 млн долларов по сравнению с 11 мая до 137 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 91,7 млн долларов по сравнению с 11 мая до 159,4 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в апреле объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке уменьшился на 15%, или на 964,8 млн долларов до 5,464 млрд долларов по сравнению с мартом.

Курс доллара на межбанке после снижения в четверг на 2 коп. в пятницу вырос на 4 коп. до уровня 26,47 UAH/USD.