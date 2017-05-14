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12 мая объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $79,5 млн до $137 млн
10:33 13.05.2017 |
В пятницу, 12 мая, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 79,5 млн долларов по сравнению с 11 мая до 137 млн долларов.
Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 91,7 млн долларов по сравнению с 11 мая до 159,4 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в апреле объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке уменьшился на 15%, или на 964,8 млн долларов до 5,464 млрд долларов по сравнению с мартом.
Курс доллара на межбанке после снижения в четверг на 2 коп. в пятницу вырос на 4 коп. до уровня 26,47 UAH/USD.
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