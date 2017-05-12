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НБУ продал 11 мая банкам депозитные сертификаты на 12 870 млн гривен
11:24 12.05.2017 |
Национальный банк в четверг, 11 мая, продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 12 870 млн гривен.
Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.
Нацбанк для регулирования ликвидности банков мобилизовал средства путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов НБУ overnight по средневзвешенной процентной ставке 11,00% годовых 43 банкам на сумму 5 968 млн гривен и сроком на 14 дней по средневзвешенной процентной ставке 13,00% годовых 36 банкам на сумму 6 902 млн гривен.
Как сообщало агентство, НБУ 10 мая продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 18 725 млн гривен.
В соответствии с пунктом 2.6 главы 2 Положения о регулировании Национальным банком Украины ликвидности банков Украины, утвержденным постановлением Правления от 30.04.2009 №259, по процентным тендерам по размещению депозитных сертификатов банки самостоятельно предлагают процентную ставку.
В январе-марте Национальный банк для регулирования ликвидности банков мобилизовал (привлек) средств банков на общую сумму 750,294 млрд гривен, что на 12,1% меньше, чем за январь-март 2016 года.
В 2016 году Нацбанк мобилизовал средств банков на общую сумму 2 946,9 млрд гривен.
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