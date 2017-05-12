11 мая объем торгов долларом на межбанке увеличился на $94,7 млн до $216,5 млн

В четверг, 11 мая, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 94,7 млн долларов по сравнению с 10 мая до 216,5 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 112,1 млн долларов по сравнению с 10 мая до 251,1 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в апреле объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке (межбанк) уменьшился на 15%, или на 964,8 млн долларов до 5,464 млрд долларов по сравнению с мартом.

Курс доллара на межбанке после снижения в среду на 5 коп. в четверг опустился на 2 коп. до уровня 26,43 UAH/USD.