Цена золота растет 12 мая на фоне ослабления доллара

Стоимость золота растет в пятницу на фоне снижения курса доллара к мировым валютам, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.37 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 2,40 доллара, или на 0,20% - до 1226,60 доллара за тройскую унцию. Стоимость июльского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,80% - до 16,4 доллара за унцию. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,07%, до 99,58 пункта.

Доллар дешевеет в пятницу в рамках коррекции. В четверг американская валюта дорожала на фоне сильных данных статистики по числу первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 6 мая. Индикатор неожиданно снизился на 2 тысячи с показателя предыдущей недели и составил 236 тысяч. Аналитики ожидали, напротив, роста на 7 тысяч с показателя предыдущей недели - до 245 тысяч.

Ослабление американской валюты, как правило, положительно отражается на цене золота, делая покупку драгметалла дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.

Трейдеры также ожидают данных статистики по инфляции в США, которые будут опубликованы позднее в пятницу. По прогнозам опрошенных агентством Рейтер аналитиков, потребительские цены в стране в годовом выражении в апреле выросли на 2,3%, а в месячном - на 0,2%.