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Курс доллара к иене снижается 12 мая в рамках коррекции
08:42 12.05.2017 |
Курс доллара к иене снижается в пятницу в рамках коррекции после достижения в четверг максимальных отметок с 15 марта на сильной статистике по рынку труда в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.09 EET курс доллара к иене снижался до 113,69 иены за доллар со 113,87 иены на прошлых торгах, в четверг он достигал 114,39 иены, что стало максимальной отметкой с 15 марта. Курс евро к доллару поднимался до 1,0872 доллара за евро с 1,0863 доллара за евро на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,07%, до 99,58 пункта.
В четверг доллар укреплялся к иене на данных статистики по числу первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 6 мая. Индикатор неожиданно снизился на 2 тысячи с показателя предыдущей недели и составил 236 тысяч. Аналитики ожидали, напротив, роста на 7 тысяч с показателя предыдущей недели - до 245 тысяч.
Сильные данные по рынку труда увеличивают шансы на ужесточение монетарной политики ФРС США, что поддерживало американскую валюту. Затем курс доллара к иене перешел к снижению в рамках коррекции.
В то же время неопределенность по поводу темпов роста американской экономики, а также увольнение президентом США Дональдом Трампом директора ФБР ранее на этой неделе ограничивают возможности удорожания доллара, пишет агентство Рейтер. "Доллар, вероятно, будет торговаться в диапазоне 112-115 иен некоторое время", - цитирует агентство валютного стратега Brown Brothers Harriman Масаси Мурата (Masashi Murata).
Инвесторы также ожидают данных статистики по инфляции в США, которые будут опубликованы позднее в пятницу. По прогнозам опрошенных агентством аналитиков, потребительские цены в стране в годовом выражении в апреле выросли на 2,3%, а в месячном - на 0,2%.
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