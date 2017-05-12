НБУ купил $74 млн на аукционе в четверг при предложении $75,7 млн

Национальный банк купил 74 млн долларов на аукционе в четверг при предложении 75,7 млн долларов.
Об этом говорится в сообщении регулятора, передают Українські Новини.
Минимальный курс покупки инвалюты составил 26,435 UAH/USD, тогда как отдельные банки хотели продать регулятору валюту по 26,44 UAH/USD.
Результаты валютных аукционов НБУ
|Дата
|11.05.17
|04.05.17
| Общий объем заявок субъектов рынка, принятых на аукцион в соответствии с условиями его проведения, млн $
| 75.70
| 65.10
| Курсы гривны, заявленные участниками аукциона, грн/$1
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| максимальный
| 26.4500
| 26.5200
| минимальный
| 26.4350
| 26.4900
| Курсы гривни по результатам аукциона, грн/$1
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| средневзвешенный
| 26.4393
| 26.4989
| максимальный
| 26.4400
| 26.5000
| минимальный
| 26.4350
| 26.4900
| Общий объем удовлетворенных заявок участников аукциона, $ млн
| 74.00
| 54.60
Данные: НБУ
В мае НБУ купил на аукционах 128,6 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в апреле Национальный банк купил на межбанке 402,3 млн долларов.