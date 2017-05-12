10 мая объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $17,6 млн до $121,8 млн

В среду, 10 мая, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 17,6 млн долларов по сравнению с 5 мая до 121,8 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 38,9 млн долларов по сравнению с 5 мая до 139 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в апреле объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке (межбанк) уменьшился на 15%, или на 964,8 млн долларов до 5,464 млрд долларов по сравнению с мартом.

Курс доллара на межбанке после роста в пятницу на 1 коп. в среду снизился на 5 коп. до уровня 26,45 UAH/USD.