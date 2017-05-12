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Золото слабо дорожает 11 мая из-за роста спроса на безопасные активы и ожиданий заседания ФРС
08:52 11.05.2017 |
Цена золота растет в четверг утром невыраженными темпами, на фоне увеличения спроса на безопасные активы и ожиданий июньского заседания ФРС США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.30 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,10 доллара, или на 1,2% - до 1220,1 доллара за тройскую унцию. Стоимость июльского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,17% - до 16,23 доллара за унцию.
Рост спроса на безопасные активы вызван новостью об увольнении президентом США Дональдом Трампом главы ФБР Джеймса Коми. Трамп во вторник уволил директора ФБР Коми по рекомендации генпрокурора, главы министерства юстиции Джеффа Сешнса. Трамп заявил, что Коми не может эффективно руководить ФБР. Увольнение Коми создало политическую неопределенность и увеличило тем самым спрос на безопасные активы, к числу которых традиционно относится золото.
Негативное влияние на стоимость металла оказывает ожидание июньского заседания ФРС США по монетарной политике страны. Согласно данным CME Group, инвесторы оценивают вероятность сохранения ставки по итогам июньского заседания в 87,7% против ожидавшихся 9 мая 83,1%.
Повышение ставки или намек на более "бычий" настрой ФРС США может привести к укреплению американской валюты. Это сделает торгуемое в долларах золото дороже для держателей иностранной валюты и снизит спрос на драгоценный металл.
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