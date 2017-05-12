Доллар стабилен к евро 11 мая, фунт дешевеет на решении Банка Англии сохранить ставку

Курс доллара США стабилен относительно евро и опускается в паре с иеной в четверг, фунт стерлингов усилил падение после решения Банка Англии оставить неизменным курс кредитно-денежной политики.

Курс евро на 15:20 EET в четверг составляет $1,0845 по сравнению с $1,0868 на закрытие предыдущей сессии.

Стоимость евро относительно иены снизилась до 123,57 иены против 124,2 иены накануне. Пара доллар/иена торгуется на уровне 113,93 иены по сравнению со 114,28 иены по итогам предыдущей сессии.

Фунт стерлингов падает относительно доллара США на 0,6% и торгуется на уровне $1,2855 по сравнению с $1,2938 накануне.

Банк Англии ожидаемо не стал менять ключевые параметры кредитно-денежной политики на майском заседании. Базовая ставка была сохранена на уровне 0,25%, объем программы покупки гособлигаций - на уровне 435 млрд фунтов стерлингов ($562,2 млрд).

Решение сохранить ставку было принято семью голосами против одного: член Комитета по кредитно-денежной политике (MPC) Кристин Форбс высказалась в пользу ее немедленного повышения до 0,5%.

"Некоторые участники рынка ждали, что к К.Форбс присоединится еще кто-то из MPC, - говорит аналитик Mizuho Bank Нил Джонс. - Результат, само собой, разочаровал "быков" и говорит о том, что руководство Банка Англии ожидает непростой процедуры Brexit".