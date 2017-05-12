Доля проблемных кредитов в банковской системе Украины в марте 2017г сократилась на 0,79 п.п.

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Доля проблемных кредитов в банковской системе Украины в марте 2017г сократилась на 0,79 п.п.

 

Уровень проблемных кредитов в банковской системе Украины по состоянию на 1 апреля 2017 года составлял 55,1%, что на 0,79 п.п. больше, чем месяцем ранее, соответствующие данные, рассчитанные в соответствии с международными стандартами, обнародованы на веб-сайте Нацбанка Украины (НБУ).

Общий объем кредитного портфеля при этом сократился на 0,38% - до 1,032 трлн грн.

По данным центробанка, существенный рост доли проблемных кредитов в первом квартале по сравнению ранее публикуемыми показателями связан с внедрением новых принципов определения таких кредитов, исключением из расчета внебалансовых обязательств по кредитам, а также признанием ПриватБанком, после перехода в госсобственность, реального качества кредитного портфеля.

Нацбанк также уточняет, что львиная доля нерабочих кредитов приходится на госбанки - 69,96%, еще 47,57% сосредоточено в иностранных банковских группах и 23,31% в банках с частным капиталом.

Доля проблемных активов банковской системы, с учетом внебалансовых обязательств составляет 28,48%. При этом общий объем таких активов на 1 апреля составляет 2,115 трлн грн.

Нацбанк впервые обнародует статистику по нерабочим (дефолтным) кредитам, сформированную на основании требований постановления об оценке кредитных рисков №351 от 30 июня 2016 года. Постановление в частности определяет "нерабочий актив/кредит" максимально приближенно к общепринятому в мировой практике понятию "non-performing exposures/loans" (NPE/NPL). Согласно новым правилам нерабочими являются кредиты с просрочкой платежа более 90 дней (30 для банков), или по которым погашение долга является маловероятным без взыскания обеспечения.

Информация об объемах и доле нерабочих кредитов/активов отныне будет обнародоваться на веб-сайте НБУ ежемесячно.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

ПО РУБРИКАМ

20:50 Зо­ло­то про­дол­жа­ет до­ро­жать 12 мая на гео­по­ли­ти­че­ской не­опре­де­лен­но­сти

19:33 Дол­лар де­ше­ве­ет 12 мая на дан­ных по ин­фля­ции в США

19:00 Фон­до­вые ин­дек­сы Укра­и­ны 12 мая из­ме­ни­лись раз­но­на­прав­лен­но

18:12 Жур­на­ли­сты про­грам­мы "Схемы" про­ве­ли рас­сле­до­ва­ние, по­свя­щен­ное вы­во­ду средств в пред­две­рии на­цио­на­ли­за­ции "Приватбанка"

17:39 Де­по­зит­ные став­ки для физ­лиц 12.05.17

16:16 Ре­зуль­та­ты тор­гов на меж­бан­ке 12.05.2017

15:03 По­ко­ле­ние мил­ле­ни­а­лов в США, по дан­ным ис­сле­до­ва­ния Bank of America, ис­поль­зу­ют P2P-пла­те­жи в 62% слу­ча­ев

13:35 Бир­жи АТР за­кры­лись 12 мая раз­но­на­прав­лен­но на удо­ро­жа­нии ие­ны и неф­ти

13:18 ОВГЗ в об­ра­ще­нии по сум­ме ос­нов­но­го дол­га на 12 мая

12:39 Кур­сы ва­лют по кар­точ­ным опе­ра­ци­ям на 12 мая

12:34 НКЦБФР ре­ши­ла упро­стить от­кры­тие сче­та в цен­ных бу­ма­гах

11:31 Ин­декс меж­бан­ков­ских ста­вок по блан­ко­вым кре­ди­там и де­по­зи­там 11.05.2017

11:27 Остат­ки средств на кор­с­че­тах бан­ков 12 мая

11:24 НБУ про­дал 11 мая бан­кам де­по­зит­ные сер­ти­фи­ка­ты на 12 870 млн гри­вен

10:26 Нор­ма­тив до­ста­точ­но­сти ре­гу­ля­тив­но­го ка­пи­та­ла бан­ков в ап­ре­ле уве­ли­чил­ся на 0,05 п. п. до 13,77%

• дальше…

21:29 S&P под­твер­ди­ло рей­тин­ги Укра­и­ны на уровне "B-/B"

20:53 Де­неж­ная мас­са в ап­ре­ле воз­рос­ла на 1,3%, де­неж­ная ба­за на 3,2% - НБУ

20:50 Зо­ло­то про­дол­жа­ет до­ро­жать 12 мая на гео­по­ли­ти­че­ской не­опре­де­лен­но­сти

20:47 Сте­пан Ку­бив: Са­бо­таж ре­форм бу­дет пре­одо­лен

18:56 Мин­фин с на­ча­ла ап­ре­ля по­лу­чил за­яв­ки на воз­ме­ще­ние НДС по­чти на 10 млрд грн

18:50 Опто­вые це­ны СУГ сни­жа­ют­ся вслед за па­де­ни­ем ко­ти­ро­вок

18:43 Опто­вые це­ны ДТ 12 мая вер­ну­лись на уро­вень кон­ца 2016 г.

18:30 В роз­ни­це це­ны топ­ли­ва со­хра­ня­ют ста­биль­ность, в мел­ком опте - де­ше­ве­ет ДТ

14:31 Нефть сла­бо де­ше­ве­ет 12 мая, но за­вер­ша­ет не­де­лю в плю­се, Brent у $50,7 за бар­рель

14:25 12 мая сто­и­мость ав­то­га­за ме­ня­лась раз­но­на­прав­лен­но в от­дель­ных ре­ги­о­нах в круп­ных се­тях

• дальше…

17:56 Patriot в Бал­тии, KAAN в Ма­лой Азии. Рос­сии есть над чем за­ду­мать­ся

16:10 Трамп пред­ло­жил за­ме­нить бри­фин­ги в адми­ни­стра­ции раз­да­чей пись­мен­ных от­ве­тов

15:09 КНР при­сту­пит к ли­цен­зи­ро­ва­нию опе­ра­то­ров элек­трон­ных пла­те­жей из США

15:03 По­ко­ле­ние мил­ле­ни­а­лов в США, по дан­ным ис­сле­до­ва­ния Bank of America, ис­поль­зу­ют P2P-пла­те­жи в 62% слу­ча­ев

13:55 Риск ре­цес­сии в США сни­зил­ся до 25% - Morgan Stanley

13:43 Экс-гла­ва рос­сий­ско­го Вне­ш­пром­бан­ка Мар­кус по­лу­чи­ла де­вять лет ко­ло­нии за хи­ще­ние 114 млрд руб.

12:16 Госдеп США одоб­рил про­да­жу ору­жия ОАЭ на 2 млрд дол­ла­ров

11:38 Ки­тай начнет за­ку­пать в США газ и го­вя­ди­ну

08:56 Ита­льян­ский суд вы­нес ре­ше­ние о пре­кра­ще­нии прак­ти­ки по­жиз­нен­ных вы­плат по­сле раз­во­да

08:27 США воз­му­ще­ны пуб­ли­ка­ци­ей РФ фо­то встре­чи в Оваль­ном ка­би­не­те

11.05 ОАЭ от­ло­жи­ли на год пуск сво­ей пер­вой АЭС

11.05 Со­вет ЕС утвер­дил ре­ше­ние по без­ви­зо­во­му ре­жи­му для укра­ин­цев

11.05 Ген­ди­рек­тор Barclays: лон­дон­ские бан­ки до­ста­точ­но изоб­ре­та­тель­ны, чтобы обой­ти Brexit

11.05 По­че­му у Трам­па за­бы­ли ска­зать, с кем Лав­ров при­е­хал в Бе­лый дом

10.05 Не­мец­кие ком­па­нии со­би­ра­ют­ся со­здать еди­ное хра­ни­ли­ще пер­со­наль­ных дан­ных ев­ро­пей­ских по­ку­па­те­лей

• дальше…

12:22 Ко­ли­че­ство мил­ли­о­не­ров в Укра­ине за 2016г со­кра­ти­лось по­чти на чет­верть

11.05 Вме­сто "Воз­душ­но­го экспресса" Оме­лян пред­ла­га­ет по­стро­ить мет­ро до Бор­испо­ля

10.05 В Ки­е­ве от­ка­жут­ся от хло­ри­ро­ва­ния во­ды

05.05 Ки­ев­ляне от­ка­зы­ва­ют­ся от арен­ды за­го­род­ных до­мов

04.05 Об­зор цен на вто­рич­ном рын­ке жи­лой не­дви­жи­мо­сти Ки­е­ва: ап­рель 2017 г.

04.05 Об­зор рын­ка но­востро­ек Ки­е­ва: ап­рель 2017 г.

03.05 Гос­а­виа­служ­ба Укра­и­ны пред­ла­га­ет вве­сти ре­ги­стра­цию всех бес­пи­лот­ни­ков мас­сой свы­ше 250г

03.05 В Укра­ине вво­дит­ся плат­ная ат­те­ста­ция на зна­ние укра­ин­ско­го язы­ка пре­тен­ден­тов на гос­служ­бу

03.05 Укра­и­на под­ня­лась на 30 по­зи­ций в рей­тин­ге от­кры­то­сти дан­ных

28.04 Ко­гда нач­нет­ся го­ря­чая вой­на меж­ду вет­вя­ми вла­сти на Ки­ев­щине

27.04 Стро­и­тель­ство мет­ро на Тро­е­щи­ну обой­дет­ся в €370 млн при пол­ной го­тов­но­сти По­доль­ско­го мо­ста

27.04 Ра­бо­та ки­ев­ско­го мет­ро­по­ли­те­на мо­жет быть па­ра­ли­зо­ва­на: сче­та аре­сто­ва­ны, ва­го­ны в за­ло­ге. Ки­ев­со­вет на­де­ет­ся на по­мощь СНБО

26.04 За­груз­ка ки­ев­ских оте­лей в пер­вом квар­та­ле вы­рос­ла на 40 про­цен­тов

19.04 В ки­ев­ском мет­ро по­явит­ся пла­теж­ная си­сте­ма Visa

18.04 Пер­вич­ная не­дви­жи­мость Ки­е­ва: из­ме­не­ния по­сле "спячки"

• дальше…

20:47 Сте­пан Ку­бив: Са­бо­таж ре­форм бу­дет пре­одо­лен

14:50 Наи­боль­шим при­о­ри­те­том в Укра­ине долж­но быть вер­хо­вен­ство пра­ва - Гон­та­ре­ва

11:01 Свет­ло­дар­ская ду­га. По­шли ли ВСУ в на­ступ­ле­ние на Де­баль­це­во

09:30 Да­ни­люк: Но­во­го гла­ву НБУ мо­гут на­зна­чить к сен­тяб­рю

11.05 Со­вет ЕС утвер­дил ре­ше­ние по без­ви­зо­во­му ре­жи­му для укра­ин­цев

11.05 По­че­му тер­ро­ри­сты обост­ря­ют си­ту­а­цию на При­азо­вье

11.05 По­че­му ак­ти­ви­зи­ро­ва­лись бои в рай­оне Ка­ли­но­во

11.05 Трамп и Пенс об­су­ди­ли с Клим­ки­ным даль­ней­шую под­держ­ку Укра­и­ны США

10.05 Гон­та­ре­ва до­пус­ка­ет свое пре­сле­до­ва­ние по­сле от­став­ки, но уве­ре­на в сво­ей право­те

10.05 "Моя мис­сия завершена": Гон­та­ре­ва на­пи­са­ла про­щаль­ное по­сла­ние

10.05 Май­ские в АТО. На­ча­лась ак­тив­ная фа­за "зеленки"

10.05 США мо­гут при­со­еди­нить­ся к "нор­манд­ско­му формату" - Клим­кин

10.05 ЕС вско­ре объ­явит об упро­ще­нии ви­зо­во­го ре­жи­ма с Укра­и­ной

05.05 Ре­ше­ние Со­ве­та Ев­ро­пы по по­во­ду Кры­ма: как Страс­бург по­мо­га­ет Укра­ине вы­иг­рать в Га­а­ге

05.05 Пер­вый со­юз­ник. Чем Ка­на­да цен­на для Укра­и­ны, и на­обо­рот

• дальше…

15:47 В 2017 го­ду укра­ин­цы уже по­тра­ти­ли на ком­пью­тер­ные иг­ры по­чти $200 млн

15:32 Samsung па­тен­ту­ет элек­трон­ное устрой­ство в фор­ме ци­лин­дра со сво­ра­чи­ва­ю­щим­ся дис­пле­ем и про­ек­ци­он­ной кла­ви­а­ту­рой

14:07 В Нор­ве­гии со­зда­дут кон­тей­нер­ное суд­но с си­сте­мой ав­то­пи­ло­ти­ро­ва­ния

10:56 Ком­па­ния BMW под­твер­ди­ла по­яв­ле­ние но­во­го ку­пе 8-Series

11.05 В Юж­ной Ко­рее по­явит­ся круп­ный по­ли­гон K-City для те­сти­ро­ва­ния ро­бо­мо­би­лей

11.05 SpaceX ис­пы­та­ла цен­траль­ный дви­га­тель тя­же­ло­вес­ной Falcon Heavy

10.05 Не­мец­кие ком­па­нии со­би­ра­ют­ся со­здать еди­ное хра­ни­ли­ще пер­со­наль­ных дан­ных ев­ро­пей­ских по­ку­па­те­лей

10.05 Ате­лье Mansory по­стро­и­ло 840-силь­ный Mercedes GLS

10.05 Укра­ин­ский стар­тап Grammarly при­влек $110 млн ин­ве­сти­ций

10.05 Что де­лал в кос­мо­се сек­рет­ный аме­ри­кан­ский са­мо­лет X-37B?

10.05 Amazon пред­ста­ви­ла смарт-ди­на­мик Echo Show с под­держ­кой ви­део­звон­ков и вос­про­из­ве­де­ния ви­део YouTube

10.05 Tesla бу­дет ис­поль­зо­вать ви­део­ро­ли­ки, за­пи­сан­ные ее элек­тро­мо­би­ля­ми, для улуч­ше­ния си­сте­мы ав­то­пи­ло­та

10.05 Ры­ноч­ная ка­пи­та­ли­за­ция Apple в США впер­вые пре­вы­си­ла $800 млрд

10.05 Google ра­бо­та­ет над но­вой опе­ра­ци­он­ной си­сте­мой под на­зва­ни­ем Fuchsia

05.05 Ру­ко­во­ди­тель Microsoft: тра­ди­ци­он­ные смарт­фо­ны уже мерт­вы

• дальше…

11.05 Bloomberg на­звал са­мых вы­со­ко­опла­чи­ва­е­мых топ-ме­не­дже­ров ми­ра

10.05 А вы го­то­вы пла­тить за раз­рыв от­но­ше­ний?

10.05 Укра­ин­ский стар­тап Grammarly при­влек $110 млн ин­ве­сти­ций

05.05 Android-при­ло­же­ния ис­поль­зу­ют уль­тра­звук для слеж­ки за поль­зо­ва­те­ля­ми

04.05 Ком­па­нию PwC об­ви­ни­ли в воз­раст­ной дис­кри­ми­на­ции

03.05 7 финан­со­вых уро­ков от са­мо­го бо­га­то­го че­ло­ве­ка ми­ра

28.04 Как жи­те­ли ки­тай­ской де­рев­ни со­зда­ли че­ты­ре круп­ные ком­па­нии ку­рьер­ской до­став­ки

26.04 Пло­хое об­ра­ще­ние с кан­ди­да­та­ми на ва­кан­сии мо­жет до­ро­го обой­тись ком­па­нии

25.04 Как два ху­ли­га­на со­зда­ли ком­па­нию на $1 млрд

24.04 Мо­жет ли не­ис­крен­ность по­мочь ва­шей ка­рье­ре

21.04 7 со­ве­тов для успеш­но­го на­ча­ла ка­рье­ры

20.04 Укра­ин­ская ан­ти­шок-на­сад­ка для ве­ло­си­пе­да со­бра­ла на Kickstarter в 9 раз боль­ше за­яв­лен­ной сум­мы

19.04 Сред­ний воз­раст уче­ных и изоб­ре­та­те­лей, внес­ших наи­бо­лее зна­чи­мый вклад в раз­ви­тие тех­но­ло­гич­ных от­рас­лей США, со­став­ля­ет 47 лет

18.04 Нуж­но ли нам бо­ять­ся на­ше­ствия ро­бо­тов?

14.04 Все боль­ше меж­ду­на­род­ных фирм ис­поль­зу­ют ан­глий­ский как един­ствен­ный язык об­ще­ния

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно