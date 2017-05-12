Доля проблемных кредитов в банковской системе Украины в марте 2017г сократилась на 0,79 п.п.

Уровень проблемных кредитов в банковской системе Украины по состоянию на 1 апреля 2017 года составлял 55,1%, что на 0,79 п.п. больше, чем месяцем ранее, соответствующие данные, рассчитанные в соответствии с международными стандартами, обнародованы на веб-сайте Нацбанка Украины (НБУ).

Общий объем кредитного портфеля при этом сократился на 0,38% - до 1,032 трлн грн.

По данным центробанка, существенный рост доли проблемных кредитов в первом квартале по сравнению ранее публикуемыми показателями связан с внедрением новых принципов определения таких кредитов, исключением из расчета внебалансовых обязательств по кредитам, а также признанием ПриватБанком, после перехода в госсобственность, реального качества кредитного портфеля.

Нацбанк также уточняет, что львиная доля нерабочих кредитов приходится на госбанки - 69,96%, еще 47,57% сосредоточено в иностранных банковских группах и 23,31% в банках с частным капиталом.

Доля проблемных активов банковской системы, с учетом внебалансовых обязательств составляет 28,48%. При этом общий объем таких активов на 1 апреля составляет 2,115 трлн грн.

Нацбанк впервые обнародует статистику по нерабочим (дефолтным) кредитам, сформированную на основании требований постановления об оценке кредитных рисков №351 от 30 июня 2016 года. Постановление в частности определяет "нерабочий актив/кредит" максимально приближенно к общепринятому в мировой практике понятию "non-performing exposures/loans" (NPE/NPL). Согласно новым правилам нерабочими являются кредиты с просрочкой платежа более 90 дней (30 для банков), или по которым погашение долга является маловероятным без взыскания обеспечения.

Информация об объемах и доле нерабочих кредитов/активов отныне будет обнародоваться на веб-сайте НБУ ежемесячно.

