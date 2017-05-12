Самый ценный ресурс мира больше не нефть, а данные - The Economist

Новые продукты порождают доходные индустрии, которые быстро развиваются и заставляют антимонопольных регуляторов вступить в игру. Век назад ресурсом под вопросом была нефть. Теперь похожую тревогу вызывают гиганты, имеющие дело с данными, которые стали "нефтью электронной эры".

Об этом пишет The Economist, добавляя, что титанами электронной экономики уже стали Alphabet, Amazon, Apple, Facebook и Microsoft, которые кажутся неукротимыми. Они формируют пятерку самых дорогих компаний в мире. Их доходы стремительно растут: в первой четверти 2017 года они вместе получили более 25 миллиардов долларов чистой прибыли. На Amazon приходится каждый второй доллар, потраченный в интернете в США. А Google и Facebook получают почти все деньги, потраченные на онлайн-рекламу в Америке. Такое доминирование повлекло призывы разбить техгигантов на меньшие фирмы, как это произошло со Standard Oil в начале 20-го века. The Economist отмечает, что еще в те времена она выступала против такого решения. Ведь размер - это не преступление.

Успех гигантов идет на пользу потребителям. Вряд ли кто-то хочет жить без поисковой системы Google, быстрой доставки Amazon или сообщений в Facebook. Сами же компании не поднимают тревогу, когда к ним применяют стандартные антимонопольные правила. Более того, услуги этих компаний в основном бесплатные (пользователи платят тем, что передают больше данных). А появление значительных новичков, таких как Snapchat, указывает, что новые предприниматели все еще могут вносить изменения.

Впрочем, есть и серьезное беспокойство. Интернет-компании контролируют невероятное количество персональных данных. И это наделяет их большой властью. Старые подходы к конкуренции, сформулированные в эру нефти, теперь кажутся устаревшими во времена "информационной экономики". Поэтому нужны новые подходы.

Попытка разделить гигантов на меньшие компании, как это произошло с Standard Oil, вряд ли сработает. Один из новосозданных бизнесов дочень быстро снова займет доминирующую позицию. По мнению издания, умными сейчас кажутся две идеи.

Первая говорит, что антимонопольным органам время перейти из индустриальной эры в 21 век. Когда речь идет о слиянии, к примеру, они традиционно обращаются к масштабу операции, чтобы определить необходимость вмешательства. Но теперь им также стоит принимать во внимание объем данных, собираемых фирмами, чтобы оценить воздействие соглашений. Цена покупки тоже может быть сигналом о потенциальной скрытой угрозе от соглашения. С этой точки зрения, желание Facebook так много заплатить за WhatsApp, которая не имела никаких доходов, - это сигнал тревоги для антимонополистов.