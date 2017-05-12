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Информация об агентстве
НБУ сохранил объем ОВГЗ в своем портфеле на 377,9 млрд гривен, банки уменьшили на 124 млн до 283,1 млрд гривен 5 мая
11:45 10.05.2017 |
Национальный банк сохранил объем облигаций внутреннего государственного займа в своем портфеле на уровне 377,914 млрд гривен 5 мая, банки уменьшили на 124,05 млн гривен до 283,078 млрд гривен.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов 5 мая уменьшился на 7,54 млн гривен до 5,307 млрд гривен, в собственности других владельцев уменьшился на 11,97 млн гривен до 22,192 млрд гривен.
Объем ОВГЗ в обращении в целом, по данным Нацбанка, 5 мая уменьшился на 143,56 млн гривен до 688,492 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, Нацбанк ежедневно публикует данные об объеме гособлигаций, находящихся в собственности тех или иных владельцев.
ОВГЗ, находящиеся в обращении по сумме основного долга, млн гривен:
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Другие
|Нерезиденты
|на 20.04
|689617,66
|377914,69
|284544,13
|21789,41
|5369,44
|на 21.04
|689507,17
|377914,69
|284163,30
|22065,82
|5363,36
|на 24.04
|689396,23
|377914,69
|284046,86
|22076,12
|5358,57
|на 25.04
|689222,96
|377914,69
|283895,63
|22071,11
|5341,53
|на 26.04
|689076,21
|377914,69
|283748,47
|22075,94
|5337,11
|на 27.04
|688981,05
|377914,69
|283654,59
|22083,48
|5328,29
|на 28.04
|688830,88
|377914,69
|283410,03
|22185,36
|5320,80
|на 03.05
|688886,16
|377914,69
|283444,94
|22203,84
|5322,70
|на 04.05
|688636,03
|377914,69
|283202,14
|22204,02
|5315,19
|на 05.05
|688492,48
|377914,69
|283078,08
|22192,05
|5307,65
Официальный курс НБУ на 10 мая- 26,509341 грн/$1.
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