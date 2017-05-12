НБУ сохранил объем ОВГЗ в своем портфеле на 377,9 млрд гривен, банки уменьшили на 124 млн до 283,1 млрд гривен 5 мая

Национальный банк сохранил объем облигаций внутреннего государственного займа в своем портфеле на уровне 377,914 млрд гривен 5 мая, банки уменьшили на 124,05 млн гривен до 283,078 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов 5 мая уменьшился на 7,54 млн гривен до 5,307 млрд гривен, в собственности других владельцев уменьшился на 11,97 млн гривен до 22,192 млрд гривен.

Объем ОВГЗ в обращении в целом, по данным Нацбанка, 5 мая уменьшился на 143,56 млн гривен до 688,492 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, Нацбанк ежедневно публикует данные об объеме гособлигаций, находящихся в собственности тех или иных владельцев.

ОВГЗ, находящиеся в обращении по сумме основного долга, млн гривен:

Дата Всего НБУ Банки Другие Нерезиденты на 20.04 689617,66 377914,69 284544,13 21789,41 5369,44 на 21.04 689507,17 377914,69 284163,30 22065,82 5363,36 на 24.04 689396,23 377914,69 284046,86 22076,12 5358,57 на 25.04 689222,96 377914,69 283895,63 22071,11 5341,53 на 26.04 689076,21 377914,69 283748,47 22075,94 5337,11 на 27.04 688981,05 377914,69 283654,59 22083,48 5328,29 на 28.04 688830,88 377914,69 283410,03 22185,36 5320,80 на 03.05 688886,16 377914,69 283444,94 22203,84 5322,70 на 04.05 688636,03 377914,69 283202,14 22204,02 5315,19 на 05.05 688492,48 377914,69 283078,08 22192,05 5307,65

Официальный курс НБУ на 10 мая- 26,509341 грн/$1.