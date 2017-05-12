5 мая объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $30,4 млн до $139,4 млн

В пятницу, 5 мая, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 30,4 млн долларов по сравнению с 4 мая до 139,4 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 32,7 млн долларов по сравнению с 4 мая до 177,9 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в апреле объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке (межбанк) уменьшился на 15%, или на 964,8 млн долларов до 5,464 млрд долларов по сравнению с мартом.

Курс доллара на межбанке после снижения в четверг на 2 коп. в пятницу вырос на 1 коп. до уровня 26,50 UAH/USD.