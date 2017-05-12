Золото дорожает 10 мая на фоне роста спроса на безопасные активы

Цена золота растет в среду вечером на фоне увеличения спроса на безопасные активы из-за новостей из США об увольнении президентом США Дональдом Трампом главы ФБР Джеймса Коми, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.54 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 4,70 доллара, или на 0,39% - до 1220,8 доллара за тройскую унцию. Стоимость июльского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,89% - до 16,21 доллара за унцию.

Трамп во вторник уволил директора ФБР Коми по рекомендации генпрокурора, главы министерства юстиции Джеффа Сешнса. Трамп заявил, что Коми не может эффективно руководить ФБР.

"Увольнение Трампом главы ФБР Джеймса Коми добавляет новую неопределенность", - цитирует агентство Рейтер аналитика Commerzbank Карстена Фрича (Carsten Fritsch). На этом фоне увеличивается спрос на надежные активы, к числу которых традиционно относится золото.

Помимо увольнения Коми, инвесторы также обеспокоены тем, что Северная Корея может готовиться к очередному испытанию оружия, пишет агентство. По мнению главы отдела исследований по сырьевым рынкам Saxo Bank Оле Хансена (Ole Hansen), слова которого приводит агентство, непредсказуемость как Трампа, так и Северной Кореи напоминает участникам рынка о том, что геополитические риски не исчезли.