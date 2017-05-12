Доллар США стабилен к евро и дешевеет к иене 10 мая

Курс доллара США опускается в среду к большинству мировых валют, однако стабилен в паре с евро.

Курс доллара к евро на 15:30 EET в среду находится у $1,0877 по сравнению с $1,0874 на закрытие предыдущей сессии.

Курс евро относительно иены снизилась до 123,88 иены с 123,94 иены накануне. Пара доллар/иена торгуется на уровне 113,91 иены по сравнению со 113,98 иены по итогам предыдущей сессии.

Негативным фактором для американской валюты стала новость о том, что президент США Дональд Трамп отправил в отставку директора ФБР Джеймса Коми.

Ряд представителей Демократической партии высказали опасения, что отставка главы ФБР может быть связана с расследованием о предположительном вмешательстве России в выборы президента с США и о возможной связи штаба Д.Трампа с Россией.

Кроме того, рынок оценивает заявления главы Федерального резервного банка Далласа Роберта Каплана о том, что инфляционное давление в Штатах довольно умеренное.

По его словам, существует вероятность, что темпы роста ВВП США могут быть ниже, чем многие ожидают, и в таком случае Федрезерв повысит ставки не три раза в 2017 году, а меньше.

Курс фунта стерлингов, тем временем, растет на 0,3% к евро и на 0,4% к доллару в преддверии заседания Банка Англии, которое состоится в четверг.

Заседание вряд ли станет примечательным, поскольку сейчас все внимание направлено на новости о переговорах по Брекзиту. "Беспокойство по поводу инфляции, о котором регулятор упомянул на заседании в середине марта, может отойти на задний план, поскольку с тех пор британская валюта укрепилась на 4%", - полагают аналитики Saxo Bank.