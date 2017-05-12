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Курс биткоина к доллару обновил исторический максимум и превысил отметку в $1,7 тыс
07:43 10.05.2017 |
Курс биткоина к доллару в среду вновь обновил исторический максимум и превысил психологическую отметку в 1,7 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов.
Так, по состоянию на 06.58 EET стоимость биткоина на торгах электронной биржи Kraken опускалась на 1,08%, до 1703,10 доллара за один биткоин. Ранее в ходе торгов пара поднялась до исторического максимума в 1730 долларов.
Как отмечает газета Time, росту курса биткоина к доллару способствует увеличение спроса на безопасные активы. "Некоторые наблюдатели рынка указали на макроэкономическую неопределенность в таких регионах, как Европа, где судьба Европейского союза казалась неопределенной, например, при президентских выборах во Франции", - приводит издание слова аналитика по CoinDesk Чарльза Боварда (Charles Bovaird).
Другие аналитики отметили, что стоимость биткоинов повысилась после того, как в прошлом месяце Япония приняла решение признать его законным способом оплаты. "Подобные утверждения помогают легитимизировать биткоины, и укрепляют криптовалюту как средство обмена", - сказал Бовард.
В РФ сейчас действует запрет на выпуск денежных суррогатов, однако ответственность за несоблюдение этого запрета не установлена. Минфин готовил законопроект о криптовалютах, который, в частности, должен был ввести уголовную ответственность за их использование. Однако позже от столь жестких мер решили отказаться.
В апреле замминистра финансов РФ Алексей Моисеев сообщал, что Минфин летом подготовит правительству России концепцию о биткоине как финансовом инструменте. Ранее он говорил, что российские власти могут признать биткоин и другие криптовалюты в 2018 году. По его словам, биткоину может быть присвоен статус финансового продукта.
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